춘천시, 돌봄 시설 이용 어린이에 제철 과일 간식 주 1회 지원···80곳 2620명 혜택

본문 요약

입력 2026.01.25 11:27

  • 최승현 기자

춘천시청 전경. 춘천시 제공

강원 춘천시는 올해 2억3000만 원을 들여 지역 내 돌봄 시설을 이용하는 어린이에게 ‘제철 과일 간식’을 지원하는 사업을 추진한다고 25일 밝혔다.

지원 대상은 초등돌봄교실 42곳, 다함께돌봄센터 7곳, 지역아동센터 31곳 등 돌봄 시설 80곳을 이용하는 2620명가량의 어린이다.

춘천시는 사과, 배, 방울토마토, 멜론 등 연간 7종 이상의 ‘제철 과일’을 컵에 담아 주 1회 돌봄 시설을 이용하는 어린이에게 제공할 계획이다.

또 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증을 받은 (재)춘천지역먹거리통합지원센터를 통해 위생적이고 안전한 과일을 우선으로 선별해 공급하기로 했다.

애초 국비 지원을 통한 제철 과일 간식 제공의 경우 지원 대상이 초등돌봄교실 이용 어린이 1600여 명으로 한정됐었다.

하지만 춘천시는 돌봄 어린이 간 형평성을 고려해 시비 1억5000만 원을 추가 투입해 다함께돌봄센터와 지역아동센터를 이용하는 어린이 1020명에게도 과일 간식을 제공하기로 했다.

춘천시 관계자는 “이번 사업은 아이들의 건강한 식습관 형성은 물론 지역 농산물의 안정적인 소비 확대와 농가 소득 증대에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

