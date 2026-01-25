서울 중구가 올해에도 임신부 가사돌봄 서비스 지원을 비롯해 출산양육지원금, 임산부 올 프리패스 등 출산·양육 지원 정책을 이어간다.

25일 중구에 따르면 구는 출산 초기 경제적 부담을 덜어주기 위해 출산양육지원금을 지급한다. 신생아와 부모가 중구에 주민등록이 되어 있어야 하며, 부모는 출생일 기준 12개월 이상 중구에 거주해야 한다. 첫째 100만원부터 100만원씩 증가하고, 다섯째 이상은 1000만원을 지급한다. 지난해 569가구가 출산양육지원금 혜택을 누렸고, 1000만원을 지원받은 세 번째 가구도 탄생했다.

출산가정을 배려하는 문화 조성에도 힘쓴다. 출산가정 배려스티커로 일상에서 자연스럽게 배려받을 수 있도록 돕고, ‘임산부 올 프리패스’를 도입해 구청에서 기다리지 않고 민원 서비스를 이용할 수 있도록 했다. 육아종합지원센터, 키즈카페 등 임산부가 자주 찾는 시설과 중구 내 우리은행 21개소 영업점도 동참한다.

임신 기간 집안일 부담도 덜어준다. 임신부 가사돌봄서비스를 통해 청소·세탁·설거지 등을 지원한다. 중구에 6개월 이상 거주한 임신부라면 누구나 1회 4시간씩 최대 5회까지 무료로 이용할 수 있다.

출산 이후 돌봄도 꼼꼼히 지원한다. 만 12세 이하 아동을 대상으로 하는 아이돌봄 서비스, 둘째 이상 출산가정을 위한 기존 자녀 돌봄, 조부모 아이돌봄비 지원 등 다양하다. 난임부부 시술비 지원, 35세 이상 임산부 의료비 지원 등도 제공한다.

김길성 중구청장은 “중구가 출산 가정의 일상에 힘이 되도록 든든히 지원을 이어가겠다”고 말했다.