“헌혈하면 두쫀쿠 드려요” 전국 혈액원들, 겨울 한파 속 헌혈 참여 유도

한파·독감 여파로 헌혈 감소 추세 두바이쫀득쿠키 증정 이벤트 잇따라

겨울철 한파와 독감 유행 등으로 헌혈 참여가 줄어들면서 혈액 수급에 비상이 걸리자 전국 혈액원들이 최근 인기를 끌고 있는 ‘두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)’를 내걸고 헌혈 참여 독려에 나서고 있다.

대한적십자사 대전세종충남혈액원은 오는 27일 나성동 헌혈의집 세종센터에서 동절기 혈액 수급 위기 극복을 위한 ‘헌혈 참여 캠페인’을 진행한다고 25일 밝혔다.

겨울철에는 한파와 독감 유행의 영향으로 헌혈 참여가 감소하면서 혈액 보유량이 급격히 줄어드는 경향을 보인다. 이에 따라 안정적인 혈액 공급을 위한 시민들의 자발적인 참여가 어느 때보다 절실한 상황이다.

혈액원은 이날 캠페인에 참여해 헌혈한 시민 가운데 선착순 30명에게 ‘두쫀쿠’ 1개를 증정할 예정이다. 기념품이 소진될 경우에는 기존 헌혈 기념품 중 1종을 추가로 제공한다.

이 같은 ‘두쫀쿠’ 증정 이벤트는 전국으로 확산되고 있다.

부산혈액원은 지난 23일 지역 내 헌혈의집 13곳에서 전혈 및 혈소판 헌혈자를 대상으로 1인당 ‘두쫀쿠’ 1개를 답례품으로 제공하는 프로모션을 진행했다.

이번 행사는 직원들이 직접 아이디어를 제안하며 시작된 것으로 전해졌다. 지난 22일 기준 부산지역 적혈구제제 혈액 보유량은 적정 수준인 5일치의 절반인 2.5일에 그쳤던 것으로 나타났다.

부산혈액원 직원들은 헌혈 참여를 독려하기 위한 방안으로 두쫀쿠 제공을 떠올렸지만, 물량 확보는 쉽지 않았다. 처음에는 행정팀 직원들이 직접 전화를 돌려 수급을 시도했으나, 품귀 현상으로 어려움을 겪었다.

이에 간호사들이 지역 곳곳의 소규모 카페를 직접 찾아가 프로모션 취지를 설명하며 협조를 요청했다. 약 일주일간 발품을 판 끝에 일부 카페들이 요청에 응했다.

해당 카페들은 적게는 20개에서 많게는 100개가량의 두쫀쿠 납품을 약속했으며 간호사들은 이를 통해 총 13개 업체로부터 650개의 두쫀쿠를 확보했다. 최근에는 전포동 카페거리의 한 카페 사장이 두쫀쿠 100개를 기부하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.

대한적십자사 대구경북혈액원도 지난 22일 겨울철 혈액 보유량 안정을 위해 전혈 헌혈자를 대상으로 두쫀쿠 증정 행사를 진행했다. 해당 쿠키는 포항·구미·안동을 제외한 대구경북 지역 9개 헌혈의집에 20~30개씩 배정됐으며 최근 5년간 전국 헌혈자 수 상위 ‘톱3’를 기록한 동성로센터에도 30여개 지급돼 빠르게 소진된 것으로 전해졌다.

광주와 전남 지역에서도 지난 23일 헌혈 참여자를 대상으로 ‘두쫀쿠’ 증정 이벤트가 열렸다. 광주전남혈액원은 광주·전남 지역 헌혈의집에서 전혈 및 혈소판 헌혈자 450명에게 선착순으로 쿠키 1개씩을 제공했다.