돼지 농장서 추락해 뇌사상태 빠졌지만···'5인 미만' 예외에 막힌 이주노동자 보상

본문 요약

일터에서 3m 높이 아래로 추락해 뇌사 상태에 빠진 이주노동자가 현행법의 예외 조항 탓에 산업재해 보상을 전혀 받지 못하는 사실이 드러났다.

노동계는 가장 위험한 현장에서 일하는 취약 노동자들을 보호하지 못하는 산업재해보상보험법 시행령의 폐지를 촉구하고 나섰다.

전북이주인권노동네트워크는 25일 "지난 12일 전북 김제의 한 돼지농장에서 가림막 보수 작업을 하던 이주노동자 A씨가 추락해 중증 뇌 손상을 입었지만 산재보험 적용 대상이 아니라는 이유로 아무런 보상을 받지 못하고 있다"며 "정부는 노동자의 생명권을 담보로 한 차별 행정을 즉각 중단하라"고 밝혔다.

돼지 농장서 추락해 뇌사상태 빠졌지만···‘5인 미만’ 예외에 막힌 이주노동자 보상

입력 2026.01.25 11:40

수정 2026.01.25 16:09

12월 30일 오전 고용노동부 전주지청 앞에서 열린 기자회견에서 이민경 민주노총 전북본부장이 정읍 축산농가 이주노동자 폭행 사건에 대한 정부의 책임 있는 대책을 요구하고 있다. 김창효 선임기자

12월 30일 오전 고용노동부 전주지청 앞에서 열린 기자회견에서 이민경 민주노총 전북본부장이 정읍 축산농가 이주노동자 폭행 사건에 대한 정부의 책임 있는 대책을 요구하고 있다. 김창효 선임기자

지난 12일 돼지농장에서 가림막 보수작업을 하던 이주 노동자가 3m 높이 아래로 추락해 뇌사상태에 빠졌지만 산업재해에 따른 보상을 받지 못하는 것으로 확인됐다. 산업재해보상보험법이 정한 예외 조항이 걸림돌이 되고 있기 때문이다.

노동계는 취약 노동자들을 보호하지 못하는 산재보험법 시행령의 폐지를 촉구하고 나섰다.

전북이주인권노동네트워크는 25일 “이주 노동자 A씨가 추락해 중증 뇌 손상을 입었지만 산재보험 적용 대상이 아니라는 이유로 아무런 보상을 받지 못하고 있다”며 “정부는 노동자의 생명권을 담보로 한 차별 행정을 즉각 중단하라”고 밝혔다.

A씨가 산재 보상을 받지 못하는 이유는 그가 일한 돼지농장이 산재보험법 시행령 제2조6항에서 정한 적용예외 사업장이기 때문이다. 시행령은 농업·임업(벌목업 제외)·어업·수렵업 가운데 법인이 아닌 사업으로서 상시근로자 수가 5명 미만이면 산재보험 적용 대상에서 제외하도록 규정하고 있다.

일반 사업장은 근로자 수와 관계없이 산재보험 가입이 의무화돼 있지만 영세 농가는 예외다. 농·수협이 별도의 재해보험을 운영하고 있으나, 이 역시 가입률이 낮다. 보장 범위도 제한적이다. 때문에 A씨와 같은 중대 사고 발생시 노동자는 치료비 감당도 어렵다. 농장주 역시 막대한 배상 책임을 떠안게 된다.

노동계는 축산 농가의 열악한 작업 환경을 고려했을 때 규모와 관계없이 산재보험법 적용대상이 돼야 한다는 입장이다. 실제 축산 농가는 사료 운반을 위한 중장비 사용이 많고, 축사 보수 등 높은 데서 일해야 하는 작업이 상시로 이뤄진다. 분뇨 처리 과정에서의 질식 사고와 각종 화학물질 노출 위험도 크다. 사고 발생 시 중대재해로 이어질 가능성이 큰 셈이다.

네트워크는 “정부는 여러 차례 ‘모든 노동자의 안전을 보장하겠다’고 약속해 왔지만 정작 가장 위험한 현장의 취약 노동자들은 법의 사각지대에 방치돼 있다”며 “이는 정부가 공언해 온 ‘노동 존중 사회’와 정면으로 배치되는 행보”라고 비판했다.

유기만 전북이주인권노동네트워크 운영위원은 “산재보험 적용 대상을 가르는 예외 조항을 폐지하고 모든 노동자에게 산재보험을 적용해야 한다”고 강조했다.

