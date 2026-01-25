‘육아휴직 아빠’에 최대 90만원 준다…광주 북구 장려금 지원

26일부터 접수…지난해 ‘조기마감’ 인기

광주 북구가 아이를 양육하기 위해 육아휴직을 사용한 남성들에게 최대 90만원의 장려금을 지원한다.

북구는 25일 “‘2026년 아빠 육아휴직 장려금’ 신청을 26일부터 받는다”고 밝혔다. ‘아빠 육아휴직 장려금’은 휴직에 따른 경제적 부담을 완화하고 남성의 육아휴직을 장려하기 위한 사업이다.

육아휴직 중인 남성 노동자에게 월 30만원의 장려금을 최대 3개월간 지급하는 것이 주요 내용이다. 지원 대상은 2025년 1월1일 이후 육아휴직을 신청한 남성 중에서 휴직 시작 후 1개월이 지났거나 휴직 종료 후 12개월이 지나지 않아야 한다.

또 고용보험법에 따른 육아휴직 급여 지급 대상이면서 신청일 기준 6개월 이상 북구에 주민등록을 두고 있어야 한다. 아이도 북구 주민이어야 한다.

북구는 5400만원의 예산을 편성해 60명을 선착순으로 모집해 지원한다. 장려금 신청은 정부24를 통한 온라인으로만 가능하다.

지난해 북구가 광주에서 처음 도입한 이 사업은 신청자가 몰려 예산이 한 달 만에 조기 소진됐을 정도로 주목을 받았다. 북구는 지난해 지원 대상을 늘리기 위해 추가 예산을 편성하기도 했다.

문인 구청장은 “이번 사업이 남성 육아 참여를 높여 지역에 일과 가정이 조화로운 문화가 자리 잡기를 바란다”며 “앞으로도 양육 친화 도시를 만들기 위해 체감도 높은 사업을 적극 추진하겠다”고 말했다.