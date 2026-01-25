백인 남성 시민권자도 이민단속 요원 총격에 사망···미 미네소타 시위 격화

17일 만에 또…항의 시위 전역 확산 가능성 트럼프 “총 들고 있었다” 정당방위 주장 실제 공개된 영상에선 ‘위협’ 정황 안 나와 월즈 주지사 “연방 요원 당장 철수시켜라”

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 시민이 숨지는 사건이 17일 만에 또 발생했다. 도널드 트럼프 행정부는 여전히 “정당방위였다”고 이민 당국을 옹호하고 나섰지만, 이번에도 이와 배치되는 영상이 공개돼 논란이 커지고 있다. 트럼프 정부의 무차별 이민 단속에 항의하는 시위가 재차 미네소타를 넘어 전국으로 거세질 조짐을 보인다.

브라이언 오하라 미니애폴리스 경찰국장은 24일(현지시간) 37세 백인 남성이 연방 요원 총격에 맞아 사망했다고 밝혔다. AP통신 등은 숨진 남성이 미니애폴리스에 거주하던 재향군인 병원 간호사 앨릭스 제프리 프레티라고 전했다. 그는 일리노이주 출신 미국 시민이며 주차 위반 말고는 중대한 범죄 이력이 없는 것으로 전해졌다. 유족들은 프레티가 연방 정부의 이민 단속에 분노해 시위에 참여해왔다고 전했다.

미 국토안보부(DHS)는 프레티가 사건 당시 이민 단속을 하던 국경순찰대 요원에게 9㎜ 반자동 권총과 탄창 2개를 소지한 채 접근했다고 밝혔다. 요원들은 무장 해제를 시도하던 중 격렬한 저항에 방어 사격을 했고, 즉시 응급처치를 했으나 프레티는 현장에서 사망했다고 설명했다. 미네소타 현지 단속 작전을 지휘하는 그레고리 보비노 국경순찰대 사령관은 “법 집행관들을 학살하려 했던 것으로 보인다”고 주장했다.

미 언론들은 그러나 목격자 촬영 영상을 보면 연방 당국 주장과 정면으로 배치되는 상황이 담겼다고 지적했다. 영상에는 프레티가 연방 요원의 후추 스프레이를 맞고 있는 시위대 한 명을 도우려 다가서자, 연방 요원들이 프레티를 끌어내며 그를 제압해 쓰러뜨리는 장면이 담겼다. 바닥에 엎드린 상태인 프레티를 향해 한 요원이 “총을 갖고 있다”고 외친 후 다른 요원은 프레티의 등을 조준해 근접 거리에서 총격을 가했다.

NYT는 “5초 이내 최소 10발 이상의 총격이 있었던 것으로 보인다”며 “요원들이 프레티를 제압할 당시 그가 손에 들고 있던 것은 총이 아닌 휴대전화였다는 게 영상에 분명히 나타난다”고 전했다. 오하라 국장에 따르면 프레티는 합법적 총기 보유자이며 주 법에 따라 공공장소에 권총을 소지하고 다닐 수 있는 허가증을 받은 것으로 전해졌다. DHS는 프레티가 당시 총을 손에 들고 있었는지, 단순히 소지하고 있었는지 등 구체적 상황은 밝히지 않았다.

팀 월즈 미네소타 주지사는 이날 기자회견을 열고 DHS 주장에 “말도 안 되는 소리이자 거짓말”이라고 반박했다. 그는 “연방정부의 가장 권력이 센 인사들이 조사가 시작되기도 전에 이야기를 왜곡하고 사진을 유포하고 있다”며 “혼란과 폭력을 조장하는 연방 요원들은 미네소타에서 당장 철수시켜달라고 (백악관에) 요구했다”고 밝혔다. 제이컵 프레이 미니애폴리스 시장도 “이 작전이 끝나려면 얼마나 더 많은 사람이 죽거나 다쳐야 다쳐야 하나”라며 이민 단속 요원들을 철수시키라고 촉구했다.

트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜에 “총격범의 총”이라며 프레티가 소지하고 있었다는 총 사진을 공유해 연방 요원의 총격이 정당방위였다는 점을 강조했다. 또 “주지사와 시장이 오만한 언사로 내란을 선동하고 있다”며 책임을 돌리기도 했다. 스티븐 밀러 백악관 부비서실장, 크리스티 놈 국토안보부 장관은 피해자를 “테러리스트”라고 규정했다. 트럼프 정부는 지난 7일 르네 니콜 굿이 이민단속 요원 총격에 숨졌을 때도 피해자를 테러리스트라고 비난하고, 사건 조사에서 주정부 참여를 원천 차단했다.

이민단속 요원에 의해 약 2주 만에 두 번째 사망자가 발생한 이번 사건은 굿이 숨진 현장에서 1마일(약 1.6㎞)도 떨어지지 않은 곳에서 발생했다. 미니애폴리스에선 전날부터 수천명의 시민들이 혹한을 무릅쓰고 거리를 메우며 대규모 시위를 이어갔다. “살인자들” “이민세관단속국은 떠나라” 등을 외치는 시위대를 향해 연방 요원들은 최루탄과 섬광탄을 쏘며 강제 해산을 시도했다.

이날 뉴욕에서도 1000여명, 워싱턴에서 500여명이 모여 트럼프 정부의 무차별 이민 단속에 항의하는 시위를 벌였다고 NYT는 전했다. 2020년 경찰의 과잉 진압으로 흑인 조지 플로이드가 사망한 사건 당시에도 미니애폴리스의 시위는 전국적인 ‘흑인의 생명은 소중하다’는 사회 정의 시위로 확산한 바 있다.