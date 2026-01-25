‘청춘의 재도전을 응원합니다···대구, 구직 청년에 맞춤형 프로그램

대구시는 올해 청년도전지원사업 ‘젊핑’ 중기과정(15주) 시즌1 참여자를 모집한다고 25일 밝혔다.

이 사업은 6개월 이상 미취업 상태이거나 관련 교육 및 직업훈련에 참여한 이력이 없는 청년(18~39세) 등을 대상으로 한다.

이들에게 맞춤형 프로그램과 단계별 인센티브를 제공해 노동시장 재진입을 돕는 것이 사업의 목적이다. 대구시는 ‘젊은’과 ‘점핑’이라는 단어에서 글자를 조합해 ‘청년의 도약’을 의미하는 사업 명칭을 자체적으로 붙였다.

시는 2022년부터 사업을 벌였다. 올해는 단기(5주·60명)와 중기(15주·130명), 장기(25주·70명) 과정으로 구분해 총 260명을 모집할 예정이다.

사업에 동참한 청년에게는 참여수당 50만~250만원, 인센티브 20만~50만원, 취·창업 인센티브 50만원 등이 지원된다. 다만 혜택을 받기 위해서는 총 프로그램 시간의 80% 이상을 이수해야 한다.

이번에 모집하는 중기과정의 경우 올해 세번의 시기로 나뉘어 진행된다. 첫번째 과정은 다음 달 5일부터 오는 5월8일까지 예정돼 있다.

중기과정은 자기이해 및 진로 설계, 현직자 멘토링, 자기소개서·면접 컨설팅 등 취업 준비 전반을 아우르는 체계적인 교육 과정으로 구성됐다. 인공지능(AI)을 활용한 취업역량 분석과 모의면접, 소모임 활동 등도 이뤄진다.

중기과정 참여자는 회차별 참여수당 50만원씩 최대 3회와 과정 이수 인센티브 20만원, 취·창업 성공 시 50만원을 추가로 받는 등 최대 220만원 규모의 지원을 받을 수 있다.

희망자는 대구광역시청년센터 공식 누리집 또는 대구청년커뮤니티포털 ‘젊프’ 게시판에서 자격요건과 모집일정 등을 확인하면 된다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “청년도전지원사업은 취업 과정에서 잠시 멈춰 선 청년들이 자신감을 찾고 재도전에 나설 수 있도록 짜여진 맞춤형 지원 정책”이라면서 “지역 청년들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.