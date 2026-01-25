“목표주가 n만원 매수 의견” 증권사 보고서, 2013년 이후론 무용지물이었다

김준석 자본시장연구원 선임연구위원 분석 2013년 이후로 초과수익률 급격하게 하락 컨센서스 ‘매수’ 편향 심화···변별력 약화 기업 소통 위축으로 애널리스트 정보력도 ↓

2013년 이후 증권사 애널리스트가 제시한 투자의견과 목표주가를 이용해 투자를 할 경우 초과수익을 거둘 수 없었다는 분석이 나왔다. 애널리스트의 낙관적 편향, 정보력 약화 등이 원인인 것으로 추정된다.

김준석 자본시장연구원 선임연구위원은 지난 19일 발표한 ‘애널리스트 투자의견과 목표주가의 투자가치’ 보고서에서 이같이 밝혔다.

보고서는 국내 애널리스트가 2000~2024년 발표한 상장기업 분석보고서 약 70만건의 투자의견 및 목표주가 컨센서스를 바탕으로 포트폴리오를 구성해 수익률이 시장 평균을 웃돌았는지 분석했다.

분석 결과, 2012년까지는 투자의견 컨센서스가 높거나 예상 수익률 컨센서스가 높은 포트폴리오에서는 통계적으로 유의한 초과 수익률이 관찰됐다. 애널리스트의 투자의견과 목표주가를 토대로 장기 투자를 할 가치가 있었던 것이다. 하지만 2013년 이후부터 초과수익률이 급격하게 하락하는 등 애널리스트 투자의견과 목표주가를 토대로 한 투자가치가 소멸됐다.

보고서는 투자가치 소멸 배경으로 애널리스트 투자의견과 목표주가의 변별력 약화를 꼽았다. 투자의견 컨센서스가 ‘매수’인 종목의 비중은 2012년 이전 38%에서 2013년 이후 69%로 크게 증가한 것으로 나타났다. 이는 애널리스트 투자의견의 매수 편향이 심화된 결과로, 투자의견의 낙관적 편향과 이에 따른 변별력 약화가 투자가치 하락 원인일 가능성을 시사한다.

보고서는 애널리스트의 정보력 약화도 투자가치 소멸 배경으로 지목했다. 2013년 CJ E&M의 미공개 실적정보를 일부 애널리스트가 펀드매니저에게 유출한 사건과 미공개정보에 대한 규제 강화 등으로 기업 관련 정보의 취득·생산에 따르는 법적 위험이 커지면서 애널리스트와 기업의 소통이 위축됐다는 것이다.

김 선임연구위원은 “애널리스트 투자의견과 목표주가의 투자가치가 사라지고, 그 원인이 애널리스트의 정보력 약화와 제공 정보의 변별력 감소일 가능성이 높다는 분석은 애널리스트의 본질적 기능과 역할에 대한 우려를 낳는다”고 말했다.

그는 애널리스트의 낙관적 편향을 줄이기 위해 증권사 수익에 대한 기여도보다는 예측과 평가의 객관성·정확성·유용성에 근거한 평가와 보상, 증권사 내 리서치 부문의 독립성 강화 등이 필요하다고 짚었다. 아울러 주식시장의 정보환경을 개선하기 위해 기업과 애널리스트의 공식적 소통경로 강화, 비재무정보 공시 활성화 등이 필요하다고 제안했다.