경북 구미·경주서 산불···헬기 집중 투입해 조기 진화 성공

경향신문

25일 낮 12시39분쯤 경북 구미시 구평동 한 야산에서 불이 나 산림당국이 진화에 나섰다.

산림당국은 인근 양봉장에서 불길이 번진 것으로 추정하고 있다.

당국은 진화가 마무리되는 대로 정확한 산불 원인과 피해 정도 등을 조사할 예정이다.

경북 구미·경주서 산불···헬기 집중 투입해 조기 진화 성공

입력 2026.01.25 14:00

수정 2026.01.25 16:10

  • 백경열 기자

경북 구미 구평동 한 야산서 25일 불이 나 검은 연기가 치솟고 있다. 산림청 중앙사고수습본부 제공

25일 경북 구미와 경주에서 각각 산불이 발생해 산림당국이 진화 작업을 벌였다.

산림청 중앙사고수습본부는 이날 낮 12시39분쯤 경북 구미시 구평동 한 야산에서 발생한 산불을 2시간 41분 만에 진압했다고 밝혔다.

산림당국은 헬기 16대와 차량 59대, 인력 369명 등을 긴급 투입해 오후 3시20분쯤 주불 진화를 완료했다. 산불 현장에는 평균 초속 3.1m의 바람이 불었다.

산림당국은 인근 양봉장에서 불길이 번진 것으로 추정하고 있다. 당국은 잔불 진화까지 마친 뒤 산불조사감식반을 통해 정확한 산불 원인과 피해 면적 등을 조사할 예정이다.

이날 오후 1시33분쯤 경주시 산내면 외칠리 한 야산에서도 불길이 관측됐다.

산불 현장에는 헬기 14대를 비롯해 차량 37대, 인력 113명이 투입돼 진화 작업이 이뤄졌다. 특히 이날 건조특보가 발효된 가운데 평균 초속 6.2m의 강한 바람이 불어 불길 확산의 위험이 높았다.

산림당국은 산불 발생 1시간 24분 만인 오후 2시47분쯤 주불 진압에 성공했다.

산림청 중앙사고수습본부 관계자는 “작은 불씨도 소홀히 할 경우 대형 산불로 확산할 위험이 있다”면서 “쓰레기 및 영농부산물 불법소각 행위 등을 일체 금지하고, 불씨 관리를 철저히 해줄 것을 당부한다”고 말했다.

