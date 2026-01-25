창간 80주년 경향신문

이 대통령 “다주택자 양도세 중과 유예? 재연장 생각했다면 오산…정부 이기는 시장 없어”

경향신문

본문 요약

이재명 대통령이 25일 "다주택자 양도세 중과 유예가 5월9일에 종료되는 것은 지난해 이미 정해진 일"이라며 "재연장을 하도록 법을 또 개정할 것이라고 생각한다면 오산"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 "비정상으로 인한 불공정한 혜택은 힘들더라도 반드시 없애야 한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "대한민국은 예측 가능한 정상 사회로 복귀 중"이라며 "비정상을 정상화할 수단과 방법은 얼마든지 있다"고 했다.

이 대통령 “다주택자 양도세 중과 유예? 재연장 생각했다면 오산…정부 이기는 시장 없어”

입력 2026.01.25 14:30

수정 2026.01.25 14:33

  • 정환보 기자

이재명 대통령 엑스(X) 계정 갈무리

이재명 대통령 엑스(X) 계정 갈무리

이재명 대통령이 25일 “다주택자 양도세 중과 유예가 5월9일에 종료되는 것은 지난해 이미 정해진 일”이라며 “재연장을 하도록 법을 또 개정할 것이라고 생각한다면 오산”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “비정상으로 인한 불공정한 혜택은 힘들더라도 반드시 없애야 한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “대한민국은 예측 가능한 정상 사회로 복귀 중”이라며 “비정상을 정상화할 수단과 방법은 얼마든지 있다”고 했다. 그러면서 “시장을 이기는 정부도 없지만, 정부를 이기는 시장도 없다”고 밝혔다.

다만 이 대통령은 오는 5월9일 계약분까지는 이후 중과 부과 대상에서 제외할 수 있다는 방침을 시사했다. 이 대통령은 “지난 4년간 유예가 반복되면서 (또 기간이 연장될 것이라고) 믿도록 한 정부의 잘못도 있다”며 “올해 5월 9일까지 계약한 것에 대해서는 중과세를 유예해 주도록 국무회의에서 의논해보겠다”고 설명했다.

이 대통령은 이날 올린 다른 글에서는 “버티기? 빤히 보이는 샛길”이라며 “버티는 게 이익이 되도록 방치할 만큼 정책당국이 어리석지는 않다”고 했다. 세 부담으로 인해 다주택자들이 집을 팔기보다 버티기에 들어갈 수 있다는 전망이 언급된 기사에 대한 반박 성격이었다.

앞서 이 대통령은 지난 23일에도 엑스에 “다주택자 양도세 (중과) 면제 연장은 전혀 고려하지 않고 있다”고 올린 바 있다.

댓글