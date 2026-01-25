이 대통령 “다주택자 양도세 중과 유예? 재연장 생각했다면 오산…정부 이기는 시장 없어”

이재명 대통령이 25일 “다주택자 양도세 중과 유예가 5월9일에 종료되는 것은 지난해 이미 정해진 일”이라며 “재연장을 하도록 법을 또 개정할 것이라고 생각한다면 오산”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “비정상으로 인한 불공정한 혜택은 힘들더라도 반드시 없애야 한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “대한민국은 예측 가능한 정상 사회로 복귀 중”이라며 “비정상을 정상화할 수단과 방법은 얼마든지 있다”고 했다. 그러면서 “시장을 이기는 정부도 없지만, 정부를 이기는 시장도 없다”고 밝혔다.

다만 이 대통령은 오는 5월9일 계약분까지는 이후 중과 부과 대상에서 제외할 수 있다는 방침을 시사했다. 이 대통령은 “지난 4년간 유예가 반복되면서 (또 기간이 연장될 것이라고) 믿도록 한 정부의 잘못도 있다”며 “올해 5월 9일까지 계약한 것에 대해서는 중과세를 유예해 주도록 국무회의에서 의논해보겠다”고 설명했다.

이 대통령은 이날 올린 다른 글에서는 “버티기? 빤히 보이는 샛길”이라며 “버티는 게 이익이 되도록 방치할 만큼 정책당국이 어리석지는 않다”고 했다. 세 부담으로 인해 다주택자들이 집을 팔기보다 버티기에 들어갈 수 있다는 전망이 언급된 기사에 대한 반박 성격이었다.

앞서 이 대통령은 지난 23일에도 엑스에 “다주택자 양도세 (중과) 면제 연장은 전혀 고려하지 않고 있다”고 올린 바 있다.