서울 관악구는 청년고용을 확대하기 위한 ‘관악 디딤돌 일자리 사업’ 참여기업을 모집한다고 25일 밝혔다.

관악 디딤돌 일자리 사업은 관악구에 거주하는 미취업 청년을 지역기업과 연계해 직무 경험을 제공하고 경제활동을 지원하는 사업이다. 참가 기업에는 인건비 일부 등 재정 지원과 행정 지원이 제공된다.

구는 오는 5월~11월 추진되는 이번 사업에 최대 10개 기업을 모집한다. 관내 사회적기업, 사회적 협동조합, 종합사회복지관, 관악S밸리에 입주 중인 벤처창업기업이 대상으로 단순 노무가 아닌 직무 경험이 실제 취업·창업으로 이어질 수 있는 분야를 일자리로 제공할 수 있어야 한다.

모집 기간은 오는 2월 5일까지로, 참여 희망 기업은 신청서를 작성해 담당자 전자메일(utsal2l9@ga.go.kr)로 제출하거나, 관악구청 청년정책과로 방문·제출하면 된다. 결과는 2월 23일 관악구청 홈페이지에 발표할 예정이다.

관악 디딤돌 일자리 사업에 참여할 청년은 3월3일부터 모집한다. 관악구에 거주하는 19세 이상 39세 이하의 미취업 청년 10명이다. 자세한 사항은 관악구청 청년정책과(02-879-5932)로 문의하면 된다.

한편 구는 지난해 총 8개 참여기업에 12명의 청년 취업을 연계했고, 그중 8명이 정규직 등으로 재고용되는 성과를 거뒀다. 박준희 구청장은 “앞으로도 청년 맞춤형 지역 일자리 창출로 청년과 지역이 함께 성장하는 기반을 마련하겠다”라고 말했다.