창간 80주년 경향신문

관악구, 청년고용 버팀목 찾는다···‘디딤돌 일자리’ 참여기업 모집

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 관악구는 청년고용을 확대하기 위한 '관악 디딤돌 일자리 사업' 참여기업을 모집한다고 25일 밝혔다.

관악 디딤돌 일자리 사업에 참여할 청년은 3월3일부터 모집한다.

관악구에 거주하는 19세 이상 39세 이하의 미취업 청년 10명이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

관악구, 청년고용 버팀목 찾는다···‘디딤돌 일자리’ 참여기업 모집

입력 2026.01.25 14:38

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

관악 디딤돌 일자리 사업 참여 기업 모집 안내문. 관악구 제공

관악 디딤돌 일자리 사업 참여 기업 모집 안내문. 관악구 제공

서울 관악구는 청년고용을 확대하기 위한 ‘관악 디딤돌 일자리 사업’ 참여기업을 모집한다고 25일 밝혔다.

관악 디딤돌 일자리 사업은 관악구에 거주하는 미취업 청년을 지역기업과 연계해 직무 경험을 제공하고 경제활동을 지원하는 사업이다. 참가 기업에는 인건비 일부 등 재정 지원과 행정 지원이 제공된다.

구는 오는 5월~11월 추진되는 이번 사업에 최대 10개 기업을 모집한다. 관내 사회적기업, 사회적 협동조합, 종합사회복지관, 관악S밸리에 입주 중인 벤처창업기업이 대상으로 단순 노무가 아닌 직무 경험이 실제 취업·창업으로 이어질 수 있는 분야를 일자리로 제공할 수 있어야 한다.

모집 기간은 오는 2월 5일까지로, 참여 희망 기업은 신청서를 작성해 담당자 전자메일(utsal2l9@ga.go.kr)로 제출하거나, 관악구청 청년정책과로 방문·제출하면 된다. 결과는 2월 23일 관악구청 홈페이지에 발표할 예정이다.

관악 디딤돌 일자리 사업에 참여할 청년은 3월3일부터 모집한다. 관악구에 거주하는 19세 이상 39세 이하의 미취업 청년 10명이다. 자세한 사항은 관악구청 청년정책과(02-879-5932)로 문의하면 된다.

한편 구는 지난해 총 8개 참여기업에 12명의 청년 취업을 연계했고, 그중 8명이 정규직 등으로 재고용되는 성과를 거뒀다. 박준희 구청장은 “앞으로도 청년 맞춤형 지역 일자리 창출로 청년과 지역이 함께 성장하는 기반을 마련하겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글