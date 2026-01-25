창간 80주년 경향신문

불법조업 단속 경찰에 흉기 휘둘러···해경, 중국 어선 2척 나포

경향신문

본문 요약

해경이 한국 수역에서 불법 조업을 한 중국어선 2척을 나포했다.

목포해경은 25일 "한국의 배타적경제수역에서 무허가로 어업 활동을 중국어선 2척을 경제수역어업주권법 위반 혐의로 나포했다"고 밝혔다.

나포된 중국어선 2척은 목포해경 전용부두로 압송되고 있다.

불법조업 단속 경찰에 흉기 휘둘러···해경, 중국 어선 2척 나포

입력 2026.01.25 14:39

수정 2026.01.25 15:55

  • 강현석 기자

목포해경 가거도 해상 ‘불법 싹쓸이’ 2척 붙잡아

목포해경이 지난 24일 전남 신안군 가거도 인근 해역에서 불법으로 조업하던 중국어선을 추적하고 있다. 목포해경 제공.

해경이 한국 수역에서 불법 조업을 한 중국어선 2척을 나포했다. 단속과정에서 일부 선원들은 흉기를 휘두르기도 했다. 또다른 단속 과정에서 경찰이 다치는 사고도 발생했다.

목포해경은 25일 “한국의 배타적경제수역(EEZ)에서 무허가로 어업 활동을 중국어선 2척을 경제수역어업주권법 위반 혐의로 나포했다”고 밝혔다. 나포된 중국어선 2척은 목포해경 전용부두로 압송되고 있다.

해경은 지난 24일 오후 7시쯤 전남 신안군 가거도 남서방 103㎞ 해상에서 불법조업을 한 중국어선 2척을 붙잡았다.

이들 어선은 그물코가 매우 촘촘한 ‘범장망’ 방식으로 조업을 했다. 범장망은 어린 물고기까지 싹쓸이 해 조업이 엄격히 금지돼 있다.

해경은 한국 수역에서 게릴라식으로 범장망 조업을 하는 중국 어선을 붙잡기 위해 항공기와 경비함정을 동시에 투입했다. 항공기가 어선들이 그물을 걷어 올리는 순간을 채증하고 인근에서 대기 중이던 경비함정이 어선 나포에 나섰다.

이 과정에서 일부 중국 선원들이 흉기를 들고 어선에 오른 경찰관을 위협하며 극렬하게 저항했다고 해경은 밝혔다. 해경은 이들 선원에게 특수공무집행방해 혐의도 적용할 방침이다.

거센 너울성 파도 속에서 도주하는 중국 어선에 올라타는 과정에서 검색팀 경찰관이 고속단정으로 추락해 부상을 입고 육지로 이송되기도 했다.

채수준 목포해경 서장은 “입체적 작전으로 불법조업 현장을 적발했으나 단속 과정에서 흉기저항 등 위험한 상황이 발생했고 경찰관이 다치기도 했다”면서 “우리 해양 주권을 침해하고 공권력에 대항하는 불법 행위에 대해서는 끝까지 추적해 엄정하게 대처하겠다”고 밝혔다.

