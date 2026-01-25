창간 80주년 경향신문

예별손보, 이번에는 팔릴까…복수의 기업 예비입찰 참여

본문 요약

MG손해보험 부실 처리를 위한 가교보험사인 '예별손해보험' 예비입찰에 복수의 기업이 참여한 것으로 나타났다.

금융위는 지난 9월 MG손보의 영업정지 및 계약이전 처분을 의결해 MG손보의 모든 보험계약과 자산을 예별손보로 이전한 바 있다.

시장에서는 앞서 예보가 조직 효율화를 단행했고, 예별손보의 보험계약마진이 상당 규모로 유지돼 있다는 점에서 이번 매각이 성사에 이를 수 있을지 주목하고 있다.

예별손보, 이번에는 팔릴까…복수의 기업 예비입찰 참여

입력 2026.01.25 14:47

수정 2026.01.25 16:53

  • 박용하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 9월4일 서울 강남구 MG손해보험 본사 모습. 연합뉴스

MG손해보험 부실 처리를 위한 가교보험사인 ‘예별손해보험’(예별손보) 예비입찰에 복수의 기업이 참여한 것으로 나타났다. 앞서 MG손보의 공개 매각이 여러 차례 불발된 만큼 이번 매각이 실제 성사될지 관심이 쏠린다.

25일 손보업계 등에 따르면 예금보험공사가 지난 23일까지 진행한 예별손보 예비입찰에 최소 2곳 이상의 기업이 인수의향서를 냈다. 예보는 인수의향서를 검토해 적격성이 검증된 인수 희망자에게 약 5주간 실사 기회를 주고 오는 3월쯤 본입찰을 진행할 예정이다.

예별손보는 MG손보의 부실 사태 이후 정리 절차를 추진하기 위해 세워졌다. 예보가 100% 출자해 설립됐으며, MG손보의 보험계약을 한시적으로 유지·관리하기 위한 가교보험사로 운영됐다. 금융위는 지난 9월 MG손보의 영업정지 및 계약이전 처분을 의결해 MG손보의 모든 보험계약과 자산을 예별손보로 이전한 바 있다.

금융당국은 향후 적합한 인수자가 있는 경우 예별손보를 매각하고, 그렇지 않다면 예별손보가 관리하고 있는 보험계약들을 삼성화재와 현대해상, DB손보, KB손보, 메리츠화재 등 5개사로 이전할 방침이다. 보험계약은 현재 조건 그대로 새로운 인수자에게 이전되기 때문에 계약자에게는 불이익이나 변경이 발생하지 않는다.

앞서 예보 측은 MG손보 사태와 관련해 부실 책임이 있는 경영진에 대한 법적 조치도 예고한 바 있다. 유재훈 예보 사장은 지난달 19일 대통령 업무보고서에서 ‘MG손보는 수천억을 예보에 떠넘기고 아무 책임 없이 집에 가면 끝인가’라는 이재명 대통령의 질의에 “예보 내 책임자 조사 기능이 있고, 민·형사상 책임을 물을 수 있다”고 답했다.

