달러예금 빠지고 원화 환전 늘어…은행들은 ‘환율 방어’ 본격화

시중은행의 달러예금 잔액이 이달 들어 감소세로 전환한 것으로 나타났다. 시중은행들은 정부의 ‘환율 방어’ 기조에 맞춰 외화예금 이자를 대폭 낮추고 있어 달러예금 수요는 더 줄어들 가능성도 있다. 반면 달러화를 원화로 환전하는 규모는 늘고 있는 것으로 나타났다.

25일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 달러예금 잔액은 지난 22일 기준 총 632억483만달러(약 91조9800억원)로 집계됐다. 지난달 말 656억8157만달러보다 24억7674만달러(3.8%) 감소한 규모다.

달러예금 잔액은 원·달러 환율이 급격히 오르기 시작한 지난해 10월 이후 두 달 연속 급증하다 이달 감소세로 전환했다. 특히 전체 달러예금의 약 80%를 차지하는 기업들의 예금 잔액은 지난해 12월 말 524억1643만달러에서 이달에는 498억36만달러로 26억1607만달러(4.9%) 급감했다. 외환당국이 달러 매도를 권고해온 데다 환율이 고점 부근에 다다랐다는 인식이 커졌기 때문으로 풀이된다.

개인 달러예금 잔액은 이달 133억7477만달러를 기록해 지난해 12월(132억6513만달러)보다 1억964만달러 늘어난 수준으로 나타났다. 지난해 11월부터 12월까지 10억9871만달러 급증한 것을 감안하면 감소폭이 10분의 1가량으로 줄었다.

시중은행들은 정부 요청에 따라 외화예금에 주는 이자를 낮추고 있어 달러예금 축소는 확대될 가능성이 있다. 신한은행은 오는 30일부터 ‘쏠(SOL) 트래블’ 외화예금 상품의 금리를 대폭 낮추기로 했다. 하나은행도 같은날부터 ‘트래블로그 외화통장’의 이자율을 현행 세전 연 2.0%에서 0.05%로 크게 낮출 예정이다. 우리은행은 지난 15일부터 ‘위비트래블 외화예금’의 금리를 1.0%에서 10분의 1 수준인 0.1%로 인하한 바 있다.

달러예금 규모는 줄어든 반면, 달러화를 원화로 환전하는 규모는 최근 늘어난 것으로 나타났다. 이달 들어 20일까지 5대 은행에서 개인 고객이 달러화를 원화로 환전한 금액은 일평균 520만달러에 달했다. 이는 지난해 일평균 환전액 378만달러를 크게 웃돈 수치다. 이는 차익 실현을 위한 달러 매도가 늘어났을 가능성을 보여주는 것으로, 향후 환율 상승세가 잦아들면 이 같은 매도 추세는 더 커질 수 있다.