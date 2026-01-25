창간 80주년 경향신문

성인 3명 중 1명 “건강에 가장 큰 영향 끼친 요인은 ‘돈’”··· ‘운동’보다 ‘식단’에 돈 많이 써

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한국 성인 3명 중 1명은 본인의 건강 상태에 가장 크게 영향을 끼친 요인으로 수입 등 사회 경제적인 수준을 꼽았다는 조사 결과가 나왔다.

개인의 건강한 삶을 위한 실제 투자 금액은 만성질환이 있는 응답자가 없는 응답자보다 높게 나타났다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 시간은 일주일 평균 8.0시간으로 조사됐으나, 실제로 쓰는 시간은 일주일 평균 5.3시간으로 2.7시간의 차이를 보였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

성인 3명 중 1명 “건강에 가장 큰 영향 끼친 요인은 ‘돈’”··· ‘운동’보다 ‘식단’에 돈 많이 써

입력 2026.01.25 15:12

  • 이혜인 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한국 성인 3명 중 1명은 본인의 건강 상태에 가장 크게 영향을 끼친 요인으로 수입 등 사회 경제적인 수준을 꼽았다는 조사 결과가 나왔다. 사진·연합뉴스

한국 성인 3명 중 1명은 본인의 건강 상태에 가장 크게 영향을 끼친 요인으로 수입 등 사회 경제적인 수준을 꼽았다는 조사 결과가 나왔다. 사진·연합뉴스

한국 성인 3명 중 1명은 본인의 건강 상태에 가장 크게 영향을 끼친 요인으로 수입 등 사회 경제적인 수준을 꼽았다는 조사 결과가 나왔다. 응답자들은 건강한 삶을 위해서 한 달에 평균 14만원 가량을 투자했으며, ‘운동’보다 ‘식단’에 돈을 더 많이 썼다.

25일 한국건강증진개발원이 발표한 ‘2025년 건강인식조사 보고서’에는 지난해 10월31~11월14일에 전국 만 20살 이상 70살 미만 남녀 2000명을 대상으로 건강인식에 대해 설문조사한 내용이 담겼다.

조사 결과, 본인의 건강 상태에 영향을 미친 정도가 크다고 생각하는 요인으로는 ‘수입 및 사회적 수준’이 33.3%로 가장 높았다. 그다음으로는 ‘운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경’(14.8%), ‘유전적 요인’(12.8%), ‘개인 생활 행태 및 극복 기술’(11.5%) 등이 뒤를 이었다.

2023·2024년에 실시된 같은 조사에서는 ‘유전적 요인’이 1순위였으나, 지난해에는 ‘수입 및 사회적 수준’이 1순위로 올라섰다. 연령대별로 살펴봐도 20~30대(29.6%), 40~50대(36.4%), 60대(32.6%)에서 모두 ‘수입 및 사회적 수준’이 건강에 가장 큰 영향을 미친다는 응답이 1순위였다.

사람들이 희망하는 기대수명은 평균 83.8세, 희망하는 건강수명(유병기간 제외 기대수명)은 평균 78.7세였다.

성인이 건강한 삶을 위해 투자하는 적정 금액은 한 달 평균 27만3000원이었으나, 실제 투자 금액은 한 달 평균 13만9000원으로 13만3000원의 차이를 보였다. 가장 많은 돈을 투자하는 영역은 ‘식단’(42.3%)이었다. 이어 ‘운동’(28.8%), ‘병원 치료’(16.1%) 순이었다. 개인의 건강한 삶을 위한 실제 투자 금액은 만성질환이 있는 응답자(16만8000원)가 없는 응답자(10만9000원)보다 높게 나타났다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 시간은 일주일 평균 8.0시간으로 조사됐으나, 실제로 쓰는 시간은 일주일 평균 5.3시간으로 2.7시간의 차이를 보였다. 가장 많은 시간을 투자하는 영역은 ‘운동’(51.7%)이었으며, ‘식단’(31.3%), ‘병원 치료’(8.8%) 등이었다. 건강한 생활을 실천하기 어려운 이유는 ‘의지가 약하고 게을러서’(35.8%)라는 응답이 가장 많았다. 이어 ‘업무·일상 생활이 너무 바빠 시간이 없어서’(20.7%),‘노력해 봤지만, 큰 변화를 느낄 수 없어서’(8.8%) 순이었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글