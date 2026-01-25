성인 3명 중 1명 “건강에 가장 큰 영향 끼친 요인은 ‘돈’”··· ‘운동’보다 ‘식단’에 돈 많이 써

한국 성인 3명 중 1명은 본인의 건강 상태에 가장 크게 영향을 끼친 요인으로 수입 등 사회 경제적인 수준을 꼽았다는 조사 결과가 나왔다. 응답자들은 건강한 삶을 위해서 한 달에 평균 14만원 가량을 투자했으며, ‘운동’보다 ‘식단’에 돈을 더 많이 썼다.

25일 한국건강증진개발원이 발표한 ‘2025년 건강인식조사 보고서’에는 지난해 10월31~11월14일에 전국 만 20살 이상 70살 미만 남녀 2000명을 대상으로 건강인식에 대해 설문조사한 내용이 담겼다.

조사 결과, 본인의 건강 상태에 영향을 미친 정도가 크다고 생각하는 요인으로는 ‘수입 및 사회적 수준’이 33.3%로 가장 높았다. 그다음으로는 ‘운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경’(14.8%), ‘유전적 요인’(12.8%), ‘개인 생활 행태 및 극복 기술’(11.5%) 등이 뒤를 이었다.

2023·2024년에 실시된 같은 조사에서는 ‘유전적 요인’이 1순위였으나, 지난해에는 ‘수입 및 사회적 수준’이 1순위로 올라섰다. 연령대별로 살펴봐도 20~30대(29.6%), 40~50대(36.4%), 60대(32.6%)에서 모두 ‘수입 및 사회적 수준’이 건강에 가장 큰 영향을 미친다는 응답이 1순위였다.

사람들이 희망하는 기대수명은 평균 83.8세, 희망하는 건강수명(유병기간 제외 기대수명)은 평균 78.7세였다.

성인이 건강한 삶을 위해 투자하는 적정 금액은 한 달 평균 27만3000원이었으나, 실제 투자 금액은 한 달 평균 13만9000원으로 13만3000원의 차이를 보였다. 가장 많은 돈을 투자하는 영역은 ‘식단’(42.3%)이었다. 이어 ‘운동’(28.8%), ‘병원 치료’(16.1%) 순이었다. 개인의 건강한 삶을 위한 실제 투자 금액은 만성질환이 있는 응답자(16만8000원)가 없는 응답자(10만9000원)보다 높게 나타났다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 시간은 일주일 평균 8.0시간으로 조사됐으나, 실제로 쓰는 시간은 일주일 평균 5.3시간으로 2.7시간의 차이를 보였다. 가장 많은 시간을 투자하는 영역은 ‘운동’(51.7%)이었으며, ‘식단’(31.3%), ‘병원 치료’(8.8%) 등이었다. 건강한 생활을 실천하기 어려운 이유는 ‘의지가 약하고 게을러서’(35.8%)라는 응답이 가장 많았다. 이어 ‘업무·일상 생활이 너무 바빠 시간이 없어서’(20.7%),‘노력해 봤지만, 큰 변화를 느낄 수 없어서’(8.8%) 순이었다.