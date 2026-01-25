창간 80주년 경향신문

설 차례상 비용, 전통시장서 29만6000원…“과일·야채 가격 하락에 안정세”

경향신문

본문 요약

올해 설 차례상 비용이 지난해보다 안정세를 보일 것이라는 조사결과가 나왔다.

지난해 4000원이었던 무 가격도 올해는 전통시장에서 25% 떨어진 3000원에 살 수 있다.

배추 가격은 전통시장 6000원, 대형마트 6080원으로 전년 대비 각각 14.29%, 10.59% 하락했다.

설 차례상 비용, 전통시장서 29만6000원…“과일·야채 가격 하락에 안정세”

입력 2026.01.25 15:14

  • 이성희 기자

올해 설 차례상 물가가 소폭 하락해 안정세를 보인다는 조사 결과가 나온 25일 서울 마포구 망원시장에 과일이 진열돼 있다. 연합뉴스

올해 설 차례상 비용이 지난해보다 안정세를 보일 것이라는 조사결과가 나왔다. 과일과 채소류 가격 하락 영향이 컸다.

25일 한국물가정보가 설을 앞두고 4인 가족 기준 차례상 비용을 조사한 결과를 보면, 전통시장 비용이 약 29만6500원으로 지난해보다 1.98% 감소했다. 대형마트 장보기 비용은 약 40만6880원으로 0.64% 떨어졌다.

차례상 비용이 감소한 것은 배와 대추, 무, 배추 등 과일·채소류 가격이 전반적으로 하락해서다. 배(신고 3개)는 출하 여건 개선으로 전통시장 기준 가격이 1만8000원으로 지난해(2만7000원)보다 33.33% 떨어졌다. 대추(400g)도 기상 여건 양호로 생산량 늘면서 전통시장 기준 25% 하락한 6000원에 거래되고 있다.

지난해 4000원이었던 무(1개) 가격도 올해는 전통시장에서 25% 떨어진 3000원에 살 수 있다. 배추(1포기) 가격은 전통시장 6000원, 대형마트 6080원으로 전년 대비 각각 14.29%, 10.59% 하락했다. 대파(1단)도 전통시장에서 지난해보다 16.67% 하락한 2500원에 구입할 수 있다.

반면 사과와 조기, 달걀, 쌀 등의 가격은 상승했다. 사과(부사 3개)는 전통시장에서 1만8000원으로 보합세지만, 대형마트 판매 가격은 2만5960원으로 지난해보다 3.34% 올랐다. 수산물도 환율 상승 등의 영향으로 가격이 올랐다. 예컨대 조기(중국산 3마리)는 전통시장 기준 1만2000원에서 1만5000원으로 25% 올랐다. 동태포(800g)는 1만원으로 보합을 유지하지만 대형마트 판매 가격은 1만5900원으로 6.71% 올랐다.

축산물에서 소고기(산적용 600g)는 전통시장 기준 3만4000으로 지난해와 비슷한 수준으로 나타났다. 그러나 전통시장 기준 달걀 10개 가격은 3000원으로, 대형마트4580원선으로 4.57% 올랐다.

한국물가정보 관계자는 “올해 차례상 비용이 소폭 낮아지며 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다”며 “최근 한파로 기온에 민감한 채소나 과일류 가격이 다시 오를 가능성이 있다”고 말했다.

