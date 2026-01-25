공천헌금에 개인 비위 의혹 수사도 속도전···김병기 소환 임박

김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원의 ‘3000만원 정치헌금’ 의혹에 수사를 집중해왔던 경찰이 김 의원 개인 비위 의혹 수사에도 속도를 내고 있다. 경찰은 최근 김 의원 차남의 특혜 편입·취업, 수사 무마 청탁 의혹과 관련된 사람들에 대해 강제수사에 나섰다. 이와 함께 정치헌금 수수 당사자로 지목된 김 의원의 부인도 불러 조사했다. 경찰이 연일 김 의원 주변인물에 대한 소환조사에 나서면서 김 의원 본인 소환도 초읽기에 들어갔다는 관측이 나온다.

김병기 가족·개인 비위의혹 수사 본격화

서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 김 의원 차남 김모씨의 대학 편입·취업 특혜 의혹 수사에 속도를 내고 있다. 이 의혹은 김씨가 2023년 숭실대 계약학과에 편입할 때 각종 특혜를 받았다는 의혹이다.

당시 이 학과는 회사근무와 학습을 병행하는 것을 편입 요건으로 하고 있었는데, 김씨는 이 요건을 충족하기 위해 2022년부터 3년간 서울 금천구의 한 지능형 교통체계(ITS) 업체에 취업해 다녔다. 경찰은 김씨가 이 업체에 취업하고 이 학과에 편입하는 과정에서 업체와 대학 측의 특혜가 있었다는 의혹을 수사 중이다.

경찰은 지난 22일 이 업체를 압수수색했고, 이 업체 대표를 찹고인 신분으로 불러 조사했다가 뇌물 공여 및 업무방행 혐의 피의자로 입건했다. 경찰은 지난 24일 숭실대 전 총장 장모씨도 불러 조사하려고 했으나 무산됐다. 현재 한 언론사 대표로 있는 장씨 측이 경찰에 조사일정 조율을 요청했기 때문인 것으로 전해졌다. 장씨는 교수·교직원 등에게 김 의원을 도우라고 말하며 차남 김씨 편입과정에 편의를 제공한 의혹을 받는다.

경찰은 숭실대 계약학과에 재학하면서 이 업체에 재직하던 김씨가 근무 중 헬스장을 출입하는 등 근태 문제가 있었다는 의혹과 관련해서는 서울 영등포구의 한 헬스장에서 계약서·출입기록 등을 확보했다.

경찰은 이 밖에도 김 의원이 2024년 대한항공으로부터 160여만원 상당의 호텔 숙박권을 제공받았다는 의혹과 관련해서도 의혹 당사자로 지목된 대한항공 전무를 불러 조사했다.

‘수사 무마’ 청탁 의혹도 수사 중···경찰, 일선 경찰서 압수수색

경찰은 김 의원 부인 이모씨의 ‘구의회 법인카드 유용 사건 수사 무마 의혹’ 등과 관련해 지난 23일 서울 동작경찰서도 전격 압수수색했다. 이에 앞서 지난 14일에는 동작서 전 수사과장을 참고인 신분으로 불러 조사했고, 지난 15일에는 동작서 지능범죄수사팀장을 맡았던 박모씨를 피의자로 입건해 조사했다. 박씨는 당시 사건 수사자료를 김 의원 측에 유출했던 것으로 지목된 인물이다.

경찰은 앞서 2022년 김 의원의 부인 이모씨가 당시 조진희 동작구의원으로부터 구의회 업무추진비 카드를 받아 유용했다는 의혹을 들여다보고 있다. 이 사건은 당시 경찰 수사가 진행됐었는데 수사과정에서 김 의원이 경찰 고위간부 출신 국회의원 등을 통해 동작서 서장 등 관계자들에게 수사 무마 청탁을 했다는 의혹이 제기됐다. 동작서는 이 사건을 입건 전 조사(내사)한 뒤 무혐의로 종결했다.

‘3000만원 정치헌금’ 의혹도 속도전···김병기 소환 초읽기

경찰은 김 의원의 ‘3000만원 정치헌금’ 의혹 관계자들에 대한 강제수사도 진행하고 있다. 지난 22일 동작구의원들로부터 돈을 건네받았다 돌려준 것으로 지목된 김 의원의 부인 이씨를 불러 조사했고, 지난 21일에는 금품 수수책으로 지목된 이씨의 최측근 이지희 동작구의원도 소환했다.

경찰은 이미 김 의원의 자택·사무실 등 압수수색을 마친 상황이다. 정치헌금 의혹과 관련한 주변인들의 강제수사가 속도를 내면서 김 의원 본인에 대한 소환조사도 임박한 것으로 보인다. 경찰은 김 의원을 상대로 부인 이씨의 금품 수수·반환 사실을 알고 있었는지, 금품 요구를 이씨를 통해 김 의원이 먼저 한 것인지 등을 물을 것으로 보인다.