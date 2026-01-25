이해찬 전 총리, 계속 의식 없어…민주당 “국내 이송 논의”

베트남 출장 중 건강이 급격히 악화해 현지 병원으로 응급 이송된 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 의식 없이 위중한 상태인 것으로 전해졌다. 더불어민주당은 이 수석부의장의 국내 이송 방안을 논의 중이라고 밝혔다.

조정식 대통령 정무특보는 이날 이 수석부의장이 입원한 베트남 호찌민시 떰아인 종합병원에서 기자들과 만나 “아직 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상황이 계속되고 있다”고 전했다. 조 특보는 “대통령도 이 수석부의장의 건강 악화에 대해 매우 안타까워하면서 쾌유를 간절히 기원하고 있다”며 “제 보고를 실시간으로 챙기고 베트남 당국과 병원의 노력에 감사하다는 말씀을 전해왔다”고 말했다.

조 특보는 “이 수석부의장은 대한민국 민주주의 역사의 산증인이면서 가장 치열하게 정치 역정을 살아오신 분이자 이재명 정부에도 굉장히 중요한 분”이라며 “간절한 마음으로 기적적으로 쾌유하기를 한마음으로 기원한다”고 밝혔다. 앞서 이재명 대통령은 지난 23일 이 수석부의장의 건강 악화 소식에 조 정무특보를 베트남에 급파했다.

조 특보는 이 수석부의장을 한국으로 이송하는 방안과 관련해선 “아직 말할 수 있는 상황이 아니다. 조금 더 상황을 지켜봐야 한다”고 말했다. 앞서 조승래 민주당 사무총장은 이날 국회에서 연 기자간담회에서 “계속 의식을 회복하고 있지는 못한 상태인 것 같다”며 “현지에선 추가적인 의료행위를 할 여건이 여의찮아서 긴급 이송을 해야 하는 상황이라고 들었다”고 말했다.

조 사무총장은 “이송하려면 에어 앰뷸런스가 필요한데 베트남에는 없는 상태라 어떻게 할지, 논의를 하는 것으로 안다”며 “대한민국으로 어떻게 모셔 올지에 대한 대책을 만드는 것이 시급하다”고 밝혔다.

김태년·이해식·이재정·최민희 의원 등 이해찬계로 분류되는 민주당 의원들도 이 수석부의장을 문병했다. 최영삼 주베트남 한국대사와 호찌민총영사관 등 한국공관 직원들도 병원에 모여 현장 상황을 지원하고 있다.

이 수석부의장의 건강 악화 소식에 민주당 인사들은 빠른 회복과 쾌유를 기원하는 메시지를 냈다. 정청래 민주당 대표는 지난 24일 페이스북에 “베트남 현지에 있는 김현 의원과 통화했다”며 “이 수석부의장이 현재 위중한 상태라고 한다. 조속한 회복을 온 마음을 모아 빈다”고 적었다. 김교흥 의원도 페이스북에 “마음이 매우 착잡하다”며 “아직 하실 일이 많다. 반드시 쾌차해서 돌아오기를 기도한다”고 밝혔다. 서영석 의원은 “당의 큰 어른이신 이해찬 전 대표의 빠른 쾌유를 간절히 바란다”고 적었다.

앞서 이 수석부의장은 지난 23일 민주평통 회의 참석을 위한 호찌민 출장 중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 현지 병원 응급실로 이송됐다. 이후 심근경색 진단을 받고 스텐트 시술에 이어 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받고 있다. 의식은 없는 상태로 알려졌다. 이 부의장은 베트남으로 출국하기 전부터 몸살 기운을 호소했던 것으로 알려졌다. 그는 23일 오전 ‘몸 상태가 안 좋다’는 판단으로 귀국 절차를 준비 중이었던 것으로 파악됐다.

이 부의장은 노무현 정부에서 국무총리를 지낸 7선의 의원 출신으로, 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다. 이 대통령의 정치적 멘토로 불린다.