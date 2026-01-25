창간 80주년 경향신문

국민의힘, 이혜훈 지명 철회에 “얄팍한 ‘꼼수 통합’은 통하지 않아…청와대 사과해야”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당은 25일 이재명 대통령이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 철회하자 "국민 눈높이를 고려한 결과"라고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표는 페이스북에서 "이 대통령은 국민께 정중하게 사과하고 인사검증 시스템을 전면 쇄신하길 바란다"며 "이 후보자 자녀의 위장미혼을 통한 위법한 아파트 청약 당첨 의혹에 대해선 경찰의 조속하고 철저한 수사를 강력히 촉구한다"고 했다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 논평에서 "이 대통령은 이번 인사 참사에 대해 국민 앞에 사과하고 검증 책임자들을 엄중히 문책해야 한다"며 "사상 전향을 강요한 채 꼭두각시처럼 세워 전시 효과만 노리는 얄팍한 '꼼수 통합'은 국민에게 결코 통하지 않는다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국민의힘, 이혜훈 지명 철회에 “얄팍한 ‘꼼수 통합’은 통하지 않아…청와대 사과해야”

입력 2026.01.25 16:28

수정 2026.01.25 16:29

펼치기/접기
  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 23일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 열린 인사청문회에 출석해 임이자 재정경제기획위원장에게 증인 선서문을 전달한 후 자리로 돌아가고 있다. 박민규 선임기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 23일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 열린 인사청문회에 출석해 임이자 재정경제기획위원장에게 증인 선서문을 전달한 후 자리로 돌아가고 있다. 박민규 선임기자

더불어민주당은 25일 이재명 대통령이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 철회하자 “국민 눈높이를 고려한 결과”라고 밝혔다. 국민의힘은 “청와대가 인사 검증 실패에 대해 사과해야 한다”고 했다.

박해철 민주당 대변인은 브리핑에서 “무엇보다 엄정한 국민 눈높이와 정서적 수용성을 고려한 고심의 결과”라며 “국민 우려와 시민사회의 지적을 겸허하고 낮은 자세로 수용하며, 향후 더욱 엄격하고 공정한 인사 기준의 마련을 위해 정부와 함께 고민할 것임을 약속드린다”고 말했다. 다만 그는 “이 후보자 지명의 배경에는 불법 계엄과 내란 사태로 더욱 심화한 사회적 갈등 상황에서 한쪽 진영에 치우치지 않는 ‘모두를 위한 정부’로 국민 통합의 물꼬를 트고자 했던 이 대통령의 진심이 있었다”고 했다.

박병언 조국혁신당 대변인은 논평에서 “이 대통령은 지명철회의 부담에도 국민의 의견에 맞는 철회를 선택했다. 잘한 결단이다”라고 했고, 신미연 진보당 대변인은 “정부는 인사 실패를 인정하고, 검증 시스템을 재검토해야 한다”고 했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 페이스북에서 “이 대통령은 국민께 정중하게 사과하고 인사검증 시스템을 전면 쇄신하길 바란다”며 “이 후보자 자녀의 위장미혼을 통한 위법한 아파트 청약 당첨 의혹에 대해선 경찰의 조속하고 철저한 수사를 강력히 촉구한다”고 했다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 논평에서 “이 대통령은 이번 인사 참사에 대해 국민 앞에 사과하고 검증 책임자들을 엄중히 문책해야 한다”며 “사상 전향을 강요한 채 꼭두각시처럼 세워 전시 효과만 노리는 얄팍한 ‘꼼수 통합’은 국민에게 결코 통하지 않는다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글