국민의힘, 이혜훈 지명 철회에 “얄팍한 ‘꼼수 통합’은 통하지 않아…청와대 사과해야”

더불어민주당은 25일 이재명 대통령이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 철회하자 “국민 눈높이를 고려한 결과”라고 밝혔다. 국민의힘은 “청와대가 인사 검증 실패에 대해 사과해야 한다”고 했다.

박해철 민주당 대변인은 브리핑에서 “무엇보다 엄정한 국민 눈높이와 정서적 수용성을 고려한 고심의 결과”라며 “국민 우려와 시민사회의 지적을 겸허하고 낮은 자세로 수용하며, 향후 더욱 엄격하고 공정한 인사 기준의 마련을 위해 정부와 함께 고민할 것임을 약속드린다”고 말했다. 다만 그는 “이 후보자 지명의 배경에는 불법 계엄과 내란 사태로 더욱 심화한 사회적 갈등 상황에서 한쪽 진영에 치우치지 않는 ‘모두를 위한 정부’로 국민 통합의 물꼬를 트고자 했던 이 대통령의 진심이 있었다”고 했다.

박병언 조국혁신당 대변인은 논평에서 “이 대통령은 지명철회의 부담에도 국민의 의견에 맞는 철회를 선택했다. 잘한 결단이다”라고 했고, 신미연 진보당 대변인은 “정부는 인사 실패를 인정하고, 검증 시스템을 재검토해야 한다”고 했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 페이스북에서 “이 대통령은 국민께 정중하게 사과하고 인사검증 시스템을 전면 쇄신하길 바란다”며 “이 후보자 자녀의 위장미혼을 통한 위법한 아파트 청약 당첨 의혹에 대해선 경찰의 조속하고 철저한 수사를 강력히 촉구한다”고 했다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 논평에서 “이 대통령은 이번 인사 참사에 대해 국민 앞에 사과하고 검증 책임자들을 엄중히 문책해야 한다”며 “사상 전향을 강요한 채 꼭두각시처럼 세워 전시 효과만 노리는 얄팍한 ‘꼼수 통합’은 국민에게 결코 통하지 않는다”고 말했다.