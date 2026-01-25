캐나다 총리도, 공화당 의원도 ‘반트럼프’로 결집···“지지층에 균열 생겼다”

도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 비판의 목소리를 해외 정상, 공화당 의원들이 더 공개적으로 드러내고 있다는 분석이 나온다. 오는 11월 중간선거에서 민주당이 승리하면 트럼프 대통령에 대한 비판과 지지층 이탈은 더 가속화할 것이라는 예측도 이어지고 있다.

워싱턴포스트는 24일(현지시간) 트럼프 대통령의 반대 세력들이 더욱 강력한 반격을 가하고 있다며 “트럼프를 달래려는 시도가 두 번째 임기 첫해에 효과가 없었으며, 반격이 더 나은 선택이라고 인식하게 된 것”이라고 전했다.

최근 트럼프 대통령이 그린란드를 병합 의지를 드러내고 북대서양조약기구(나토)를 향한 비난 수위를 높여가자 외국 정상들도 공개적으로 비판을 이어갔다. 유럽의회 덴마크 대표인 안데르스 비스티센은 지난 22일 프랑스 스트라스부르에서 열린 유럽의회 본회의에서 “트럼프는 꺼져라”며 “(그린란드는) 판매용이 아니다”라고 강한 어조로 말해 화제가 되기도 했다.

키어 스타머 영국 총리는 트럼프 대통령이 지난 22일 영국 등 나토 동맹국들에 관해 “아프간 전쟁에 병력을 파견했다고 말했지만 전선에서 조금 떨어져 있었다”고 말하자 강하게 반발했다. 스타머 총리는“트럼프 대통령의 언급은 모욕적이고, 솔직히 말해 끔찍하다”고 말했다.

마크 카니 캐나다 총리는 스위스 다보스 세계경제포럼에서 트럼프 대통령을 겨냥해 연설한 후 기립박수를 받기도 했다. 카니 총리는 트럼프 대통령의 이름을 직접적으로 언급하지는 않았지만 “규칙에 기반한 질서가 무너지고 있고, 강자는 할 수 있는 일을 하고 약자는 감내해야 할 고통을 견뎌야 한다”며 “중견국들은 함께 행동해야 한다”고 말했다.

교황 레오 14세는 지난달 트럼프 대통령이 우크라이나 평화 협상 과정에서 유럽을 배제하려 하며 유럽과의 동맹을 파기하려 한다고 비판한 바 있다.

그린란드 사태와 관련해 국제사회의 비판이 쏟아지고 세계 증시가 급락하자 트럼프 대통령은 한발 물러섰다. 트럼프 대통령은 그린란드 매입에 반대한 영국·프랑스 등 유럽 8개국에 2월1일 발효 예정이었던 10% 관세를 유예한다고 지난 21일 밝혔다. 또한 트럼프 대통령은 아프간 전쟁 관련 발언에 관해서도 이날 SNS에 “위대하고 매우 용감한 영국 군인들은 언제나 미국과 함께일 것”이라고 올리며 수습을 시도했다.

오랜 기간 공화당 전략가로 활동해온 마이크 마드리드는 “(트럼프 대통령에 관한) 분화기 변화가 부인할 수 없으며 캐나다 총리와 교황도 마찬가지”라며 “동맹국들이 무기를 휘두르자 새로운 에너지가 생겨났고, 이는 결국 국내 인사들에게도 용기를 불어넣고 있다”고 말했다.

그간 트럼프 대통령에 적극적으로 대응하지 않았던 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장도 최근 본격적으로 반격하고 있다. 파월 의장은 트럼프 행정부의 리사 쿡 연준 이사 해임 시도 사건 구두 변론에 참석했다. 그는 지난 11일 영상 성명을 통해 법무부가 자신에 대한 수사에 착수했다며 “이 전례 없는 조치는 현 정부의 위협과 지속적인 압박이라는 큰 맥락에서 봐야 한다”고 밝히기도 했다.

공개적으로 트럼프 대통령에 대한 반기를 드는 공화당 의원들도 점차 늘어나고 있다. 돈 베이컨 하원의원(네브래스카)은 그린란드에 대한 트럼프 대통령의 대응에 관해 “수치스러운 일”이라며 탄핵 사유가 될 수 있다고 비판했다. 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 대표 인사였던 마조리 테일러 그린 하원의원(조지아)는 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 파일 문제를 두고 트럼프 대통령과 갈등을 빚은 끝에 내년 1월 사임하겠다고 밝혔다.

마드리드는 “오는 11월 중간선거에서 민주당이 선전할 경우 공화당 의원들의 더 많은 이탈이 이어질 수 있다”며 “(트럼프 대통령의) 열광적인 지지층은 여전히 강력하지만, 균열이 생겼다는 것에는 의심의 여지가 없다”고 말했다.

미국의 중도좌파 성향 싱크탱크 서드웨이의 부사장 멧 베넷은 “트럼프 대통령은 계속해서 밀어붙이다가, 자신이 중요하게 생각하는 저항에 부딪히면 물러서는 식”이라며 “트럼프 대통령의 반대자들은 그를 달래려라다가 통하지 않는다는 것을 깨달았을 것”이라고 말했다.