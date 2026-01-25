서울시 14개 자치구에 한파주의보가 내려진 25일, 전국에 엿새째 강추위가 이어지면서 서울 경복궁과 시청광장 스케이트장은 비교적 한산했다. 반면 한파를 피해 실내로 몰린 시민들로 쇼핑몰 등은 붐비며 대조적인 풍경이 연출됐다.

한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강해 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때, 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때, 급격한 저온 현상으로 중대한 피해가 예상될 때 발효된다.

기상청은 월요일인 26일도 중부 지방을 중심으로 -10도 안팎의 강추위가 이어지면서 출근길 한파가 지속될 것으로 전망했다. 한낮에도 중부 지방을 중심으로 기온이 0도 이하에 머물며 매우 춥고 북쪽의 찬 대륙에서 불어오는 바람의 영향으로 건조한 날씨가 이어질 전망이다.

기상청 관계자는 “눈이 쌓인 일부 중부 지방과 전라권 지역에 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다”고 밝혔다.