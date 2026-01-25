창간 80주년 경향신문

빛 바랜 ‘파격·통합’···이 대통령, 청문회 이틀 만에 이혜훈 지명 철회

경향신문

이재명 대통령이 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 철회했다.

이 후보자를 초대 기획예산처 장관으로 지명한 지 28일 만이자 이 후보자에 대한 국회 인사청문회가 열린 뒤 이틀 만에 이뤄진 결정이다.

홍 정무수석은 "이 대통령은 이 후보자에 대해 사회 각계각층의 다양한 의견을 경청하고 인사청문회와 그 이후 국민적 평가에 대해 유심히 살펴봤다"며 "후보자는 보수 정당에서 세 차례나 국회의원을 지냈지만 안타깝게도 국민주권 정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이에 부합하지 못했다"고 말했다.

빛 바랜 ‘파격·통합’···이 대통령, 청문회 이틀 만에 이혜훈 지명 철회

입력 2026.01.25 16:59

수정 2026.01.25 20:43

  • 민서영 기자

초대 기획예산처 장관 지명 28일 만에

청와대 “국민 눈높이에 부합하지 못해”

각종 편법·갑질 의혹 등으로 결국 낙마

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에서 의원의 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에서 의원의 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

이재명 대통령이 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 철회했다. 청와대는 “국민 눈높이에 부합하지 못했다”고 밝혔다. 상대 진영 인사를 요직에 기용하는 파격 발탁이었지만 논란만 남긴 채 지명철회로 마무리되면서 실패한 통합 인사로 기록되게 됐다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 “이 대통령은 숙고와 고심 끝에 이 후보자의 지명을 철회하기로 결정했다”고 밝혔다. 이 후보자를 초대 기획예산처 장관으로 지명한 지 28일 만이자 이 후보자에 대한 국회 인사청문회가 열린 뒤 이틀 만에 이뤄진 결정이다.

홍 정무수석은 “이 대통령은 이 후보자에 대해 사회 각계각층의 다양한 의견을 경청하고 인사청문회와 그 이후 국민적 평가에 대해 유심히 살펴봤다”며 “후보자는 보수 정당에서 세 차례나 국회의원을 지냈지만 안타깝게도 국민주권 정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이에 부합하지 못했다”고 말했다.

홍 수석은 이 후보자에 대한 각종 의혹을 두고 “일부 부분에 대해서는 후보자가 소명한 부분도 있고 그 소명이 국민의 어떤 눈높이에 미치지 못한 부분도 있지만, 여러 가지 사안을 종합적으로 고려한 것이지 특정 사안 한 가지 사안에 의해서 지명 철회가 이뤄진 것은 아니다”라고 답했다.

홍 수석은 자진 사퇴가 아닌 지명 철회 형식인 이유에 대해 “대통령이 후보자를 임명할 때도 보수 진영에 있는 분을 모셔왔기 때문에 지명 철회까지도 인사권자로서 그 책임을 다한 것”이라고 설명했다.

당초 정치권에선 이 대통령이 국회의 인사청문 경과보고서 채택 여부와 여론 동향을 지켜본 후 결단을 내릴 것이란 관측이 나왔다. 그러나 이 후보자 논란이 장기화하면 국정 동력이 떨어질 수 있다는 판단에 따라 조기에 매듭을 지은 것으로 보인다.

청와대는 통합 인선 기조는 후퇴하지 않을 것이라고 강조했다. 홍 수석은 “통합 인사를 통해 대통합의 의미와 가치를 되새기고자 하는 이 대통령의 숙고와 노력은 계속될 것”이라며 “특정 진영 한쪽에 계신 분들이 아니라 우리 사회 각계각층에 전문성을 가진 분들을 폭넓게 쓰겠다는 대통령의 통합에 대한 의지는 계속 유지된다”고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난달 28일 이 후보자를 새 정부의 초대 기획예산처 장관으로 지명했다. 지명 직후부터 장남의 위장미혼 부정청약 및 특혜입학 의혹, 후보자 본인의 보좌진 갑질 의혹 등이 줄줄이 나오며 야당은 물론 여당 일각에서도 부적절한 인사라는 비판이 제기됐다.

댓글