오늘의 인사-재정경제부 외

■재정경제부 ◇국장급 △정책기획관 김구년 △정책조정관 주환욱 △조세총괄정책관 김병철 △재산소비세정책관 김건영 △경제구조개혁국장 신상훈 △국제금융국장 이형렬 ◇과장급 △복지경제과장 정미현

■교육부 △교육부(국립외교원 파견) 박지영 △교육부(국방대학교 파견) 김현주 △교육부(국방대학교 파견) 박대림 △교육자치협력과장 김진형 △교육부 신미경 △교육부(카이스트 파견) 신광수 문상연 △교육부(전북특별자치도 교육개혁지원관 파견) 이용학 △중앙교육연수원 정책연수과장 남점순 △교육국제화담당관 최하영 △교육부(서울대학교 파견) 김율

■산업통상부 ◇과장급 전보 △산업에너지협력과장 안진호 △제조인공지능전환협력과장 임경섭

■행정안전부 ◇과장급 전보 △안전감찰담당관 이응범 △안전정책총괄과장 윤동진 △재난관리정책과장 송상훈 △중대범죄수사청설립지원단장 이승재

■과학기술정보통신부 ◇국장급 전보 △감사관 마재욱

■농림축산식품부 ◇국장급 전보 △식량정책실 축산정책관 이재식 ◇국장급 전출 △산림청 안용덕 △농촌진흥청 김수일

■성평등가족부 ◇실장급 채용 △성평등정책실장 이경숙 ◇국장급 승진 △청소년 정책관 윤세진 ◇국장급 전보 △안전인권정책과 김가로 △국내훈련 파견 조용수 ◇과장급 전보 △국내훈련 파견 이정애 송영광 △가족정책과장 이윤아 △가족지원과장 이정현 △고용평등총괄과장 김민아 △청소년정책과장 김성철 △ 운영지원과장 이수림 △경제활동촉진과장 유정미 △학교밖청소년지원과장 김은형 △청소년보호환경과장 성동천 △성폭력방지과장 송지은 △청소년활동진흥과장 신병수 △국제협력담당관 이진희 △경력이음지원과장 이경운 △성평등정책과장 남상희 △디지털소통팀장 송승연

■국가보훈부 ◇국장급 승진 △국립대전현충원장 김정연 ◇과장급 전보 △보훈단체수익사업담당관 김명호 △보훈기록관리과장 어문용 △국립서울현충원 관리과장 송현숙 △국립괴산호국원장 강대원 △경북북부보훈지청장 전선희

■기후에너지환경부 ◇국장급 전보 △대변인 김영우 △물관리정책실 물이용정책관 김지영 ◇과장급 전보 △물이용정책관실 수도기획과장 김상훈

■금융위원회 ◇과·팀장급 전보 △혁신기획재정담당관 김원태 △감사담당관 박성진 △금융소비자정책과장 조문희 △구조개선정책과장 전은주 △자산운용과장 최치연 △공정시장과장 김미정 △국민성장펀드총괄과장 강성호 △국민지역참여지원과장 나혜영 △금융정보분석원 가상자산검사과장 민인영 △〃 제도운영과장 김동현 △의사운영정보팀장 조대성

■공정거래위원회 ◇과장급 전보 △신산업하도급조사팀장 김동명 ◇과장급 파견 △고용노동부 파견(인사교류) 편유림

■원자력안전위원회 ◇국장급 승진 △기획조정관 김기환 △안전정책국장 임시우

■산림청 △국립산림과학원 미래산림전략연구부장 안용덕

■서울경제신문 ◇승진 및 부서이동 △AX콘텐츠랩장 부국장 이상훈 △여론독자부장 강동효 △사회부장 박성호 △국제부장 임세원 ◇부서이동 △문화부장 정민정 △골프스포츠부장 김민형 △바이오부장 김상용 △건설부동산부장 성행경 △정치부장 윤홍우 ◇보직이동 △골프스포츠부 선임기자 박민영 △문화부 〃 이재용 ◇서울포럼 사무국 겸임 △테크성장부장 겸 서울포럼 사무국장 정영현

■한국은행 ◇부서장 보임 △윤리경영실장 김상규 △지속가능성장실장 최영주 △커뮤니케이션국장 이석우 △정보보호실장 이재율 △경제통계1국장 김영환 △금융업무국장 김태정 △프랑크푸르트사무소장 강태수 △런던사무소장 서평석 △베이징사무소장 이재화 △상하이 주재 김철 △감사실장 신재혁 △목포본부장 김준철 △광주전남본부장 황광명 △충북본부장 송대근 △인천본부장 최병오 △경기본부장 진수원 △경남본부장 성광진 △포항본부장 이덕배 △강남본부장 최인방 ◇1급 승진 △기획협력국 신현길 △IT전략국 하혁진 △경제모형실장 이정익 △통화정책국 박영환 △국제협력국 곽상곤 △인천본부장 최병오 △인사경영국소속 송상진 송재창 정흥순 ◇1급 이동 △윤리경영실 정일동 △커뮤니케이션국 민준규 △경제교육실 김병기 김용복 김정훈 남택정 박완근 신승철 왕정균 장정석 조태형 △인사경영국 최재효 한승철 △경제연구원 나승호 △인사경영국소속 이홍직 ◇2급 승진 △IT전략국 김은정 송상범 윤재호 △인사경영국 권태율 △조사국 백재민 △금융결제국 고경철 이상호 △금융업무국 이종상 △발권국 김수영 △국제국 임영진 △외자운용원 김용환 △경제연구원 김태경 △광주전남본부 오석은 △제주본부 가국 △인사경영국소속 구자천 김기봉 김민수 박기덕 박충원 주성제 한민 ◇2급 이동 △기획협력국 장은종 △윤리경영실 박준민 △커뮤니케이션국 유경훈 이재원 △경제교육실 박철우 △인재개발원 김진국 안상임 △경제통계1국 문혜정 박창현 △경제통계2국 박영환 서정석 이관교 △금융안정국 서영기 송길성 안상기 △금융시장국 황영웅 △발권국 김영진 △국제국 허현 △외자운용원 고승환 권용훈 △경제연구원 한재현 △감사실 한경철 △경남본부 김민우 △울산본부 이진원 △인사경영국소속 방중권 성병묵 ◇3급 승진 △공보관 신영석 △IT전략국 김진만 임현덕 △조사국 정원석 최창훈 △금융안정국 임영주 최은지 △금융결제국 박지순 최병현 △발권국 차재훈 △국제국 김현희 △프랑크푸르트사무소 박동민 △국제협력국 구종환 △감사실 최신 △부산본부 서자영 △대구경북본부 이지혜 최기산 △대전세종충남본부 조미경 △강원본부 남윤미 △제주본부 강석창 △경기본부 최혜정 △경남본부 김영일 △강릉본부 이승우 △포항본부 박준석 △인사경영국소속 박신영 최준 ◇3급 이동 △공보관 곽창용 △기획협력국 나영인 노재광 이도경 △금융통화위원회실 권도근 △비서실 최지아 △커뮤니케이션국 강신영 최진만 △IT전략국 김진호 이창건 주현식 △인사경영국 김상호 △인재개발원 장현순 △조사국 김보성 정성엽 △경제통계1국 김윤겸 최용운 △금융안정국 박나연 조성민 △통화정책국 강경아 박주하 배문선 안세현 장석환 △금융시장국 김보경 △금융결제국 오진하 장진욱 △발권국 김혜경 이향미 홍수성 △국제국 권나은 김현철 윤승완 △프랑크푸르트사무소 김낙현 △런던사무소 하세호 △베이징사무소 유희준 △국제협력국 김승주 △외자운용원 김연 김자영 염기주 △경제연구원 박혜진 이승현 △감사실 신지선 안주은 △대전세종충남본부 채민석 △인천본부 김진희 △제주본부 김부강 △인사경영국소속 조수영 황지용 ◇4급 승진 △기획협력국 김현호 △IT전략국 김경홍 배정주 △경제통계1국 임연빈 △경제통계2국 이재운 이채현 △금융업무국 배주원 이유경 △국제협력국 박지수 △외자운용원 김지우 최재혁 △부산본부 금정현 △광주전남본부 박건우 △대전세종충남본부 김윤재 박서희 △강원본부 신하늘 △제주본부 강창욱 △경기본부 김승갑 이다혜 △경남본부 김지윤 허성혁 △강릉본부 홍준의 △인사경영국소속 김선안 배기원 ◇4급 이동 △공보관 한승혁 △기획협력국 강재훈 문세미 이수민 이은지 홍지연 △금융통화위원회실 구병수 권영순 성유림 이승호 이은국 △지속가능성장실 김재영 △커뮤니케이션국 신지원 오세윤 정기영 △IT전략국 송형구 오용근 이성호 전민제 정희원 △인사경영국 곽승주 권수진 김나영 김부경 박범기 양재운 윤동재 이웅 △인재개발원 박동훈 정서림 △조사국 김윤경 김재휘 김형준 원영진 허수정 황설웅 황수빈 △경제통계1국 김단비 김민선 최종윤 △경제통계2국 석미란 유지인 이슬기 △금융안정국 김민재 김영주 김은우 박상훈 임성용 전형재 조광래 조든찬 홍준유 △통화정책국 김정훈 손성보 최지영 허성준 허정 △금융시장국 백승수 이서현 이진우 최대한 허진우 △금융결제국 고종석 김휘인 민다한 지성민 최지원 △금융업무국 안상현 △발권국 이지영 정문기 △국제국 김진미 신동건 전영호 진승민 △워싱턴주재 김용재 △국제협력국 김태호 오민석 정우성 △외자운용원 김용건 심영섭 이중협 장병훈 정영철 △경제연구원 남충현 이민영 △감사실 박재성 이유나 조영숙 한재근 △부산본부 김태훈 △대구경북본부 김미주 부유신 정주상 △광주전남본부 이수형 △전북본부 오은영 조형배 △충북본부 강규휘 임상은 △인천본부 박도영 임계원 정지현 △경기본부 남명훈 홍영은 △울산본부 안희훈 △포항본부 한상진 △강남본부 김종원 이혜민 △인사경영국소속 김다인 김수지 배수연 최종호 황재현 ◇5급 승진 △부산본부 박현정 △대구경북본부 신윤주 △광주전남본부 김순례 △대전세종충남본부 설미영 안선화 △충북본부 이혜란 △강원본부 김영미 △인천본부 김은숙 우현진 △울산본부 김미정