민주당·조국당 합당을 바라보는 범여권 소수정당의 복잡한 심경

정청래 더불어민주당 대표의 민주당·조국혁신당 합당 제안에 범여권 소수 야당들은 당황한 기색이 역력하다. 혁신당과 진보당·사회민주당·기본소득당 등 범여권 야4당이 그간 양당 독점 정치 체제를 막아야 한다는 명분 아래 정치개혁 요구에 공동 대응해왔기 때문이다. 원내 3당인 혁신당(12석)이 민주당과 통합할 경우 정치개혁 동력과 소수정당 발언권이 위축될 것이라는 우려가 나온다.

25일 정치권에 따르면 진보당은 지난 23일 논평에서 “합당은 두 당이 판단할 문제”라면서도 “그것이 정말로 선거용 정치공학에 그치지 않기 위해서는 정치개혁이 우선돼야 마땅하다”고 밝혔다. 진보당은 “애초 뿌리와 출발, 정체성과 가치가 크게 다르지 않은 두 당의 합당 논의가 놀랍지는 않다”면서도 “(합당으로 정치개혁의) 핵심과 알맹이를 빠뜨린다면 선거용 정치공학이라는 비판에 대해 양당 모두 할 말이 없을 것”이라고 했다.

범여권 야4당은 민주당을 상대로 정치개혁 요구하며 연합 전선을 형성해왔다. 중대선거구제 도입 의무화, 광역·기초단체장 결선투표제 도입, 국회 교섭단체 요건 완화 등이 주요 요구 사안이었다. 범여권 야4당은 지난 22대 대선 당시 독자 후보를 내지 않는 조건으로 민주당과 정치개혁 과제 이행에 합의했으나, 민주당이 대선 이후 태도를 바꿨다고 주장하고 있다. 범여권 야4당의 지속적인 요구로 지난 13일 국회 정치개혁특별위원회가 출범했는데, 비교섭단체 위원 1명 몫은 혁신당에 배정된 상태다.

진보당은 일단 합당과 정치개혁 논의는 분리해야 한다는 입장이다. 진보당 관계자는 “조국 혁신당 대표가 그동안 정치개혁 논의를 굉장히 의욕적으로 추진해오지 않았나. 합당 이후 입을 닫는다면 말이 되지 않는다”며 “민주당 내부에서 정치개혁을 움직이는 동력이 돼줄 것으로 기대한다”고 말했다.

다만 물밑에서는 민주당과 혁신당의 합당으로 정치개혁 논의의 동력이 저하될 것이라는 우려도 적지 않다. 집권 여당 소속이 된 조 대표가 민주당의 이해관계와 배치되는 정치개혁 요구를 이전과 같은 강도로 이어갈 유인은 크지 않다는 것이다. 또 다른 범여권 야4당 관계자는 “합당이 되면 조국혁신당이 1당이 되는데, 3·4당에 유리한 일을 굳이 할 이유가 있겠느냐”며 “거대 여당이 출현하면 소수 여당이 할 수 있는 일은 거의 없어질 것”이라고 말했다.