120억원 캄보디아 ‘로맨스 스캠’ 30대 부부 구속···“도주 우려”

캄보디아에 본거지를 두고 한국인을 상대로 120억원대 ‘로맨스 스캠’을 벌인 30대 부부가 구속됐다.

25일 경찰에 따르면 울산지법은 이날 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의를 받는 30대 A씨 부부에 대한 구속영장을 발부했다. 법원은 이들이 도주 우려 등이 있다고 판단했다.

A씨 부부 딥페이크로 가상 인물을 만들고 채팅 앱을 통해 이성에게 접근해 투자 사기 행각을 벌인 혐의를 받는다.

이들은 2024년 3월부터 지난해 2월까지 채팅 앱을 통해 100여명을 상대로 120억원을 뜯어낸 뒤 가상화폐나 상품권 매매 등을 통해 현금화한 것으로 조사됐다.

피해자 중에는 장애인이나 중소기업 사장, 주부, 노인 등도 있으면 적게는 200만원에서 많게는 8억8000만원까지 뜯긴 것으로 파악됐다.

이들 부부는 지난해 2월 초 캄보디아 현지에서 체포됐다가 6월 초 한 차례 석방됐으며, 도주를 위해 성형수술을 받기도 했다. 하지만 결국 지난해 7월 또 다시 현지 경찰에 의해 체포돼 재수감됐다.

한편 초국가 범죄 대응 범정부 태스크포스(TF)는 이들 부부를 포함한 캄보디아 범죄조직원 73명을 지난 23일 한국으로 송환했다.

울산경찰은 이들 부부를 상대로 조직 총책을 맡게 된 경위와 범죄수익금 은닉 여부, 캄보디아 현지에서 체포됐다가 석방됐던 배경 등을 조사 중이다.