미얀마 총선 3차 투표 열려···친군부 정당 압승 전망

미얀마 군사정권이 쿠데타 이후 처음으로 실시한 총선의 마지막 투표가 25일(현지시간) 진행됐다. 군부 세력의 승리가 사실상 확정된 상황에서 선거 결과의 정당성을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.

미얀마 연방선거관리위원회는 이날 전국 330개 타운십 가운데 61곳에서 총선 3차 투표가 치러졌다고 밝혔다. 지난해 12월28일과 지난 11일 열린 1·2차 투표에 이어 이날 3차 투표를 끝으로 약 한 달에 걸친 선거 일정이 마무리된다.

군부 수장인 민 아웅 흘라잉 최고사령관은 이날 만달레이의 투표소를 찾아 “선거는 국민이 선택한 길”이라며 “미얀마 국민은 누구든 원하는 후보를 지지할 수 있다”고 말했다. 그는 “외국이 이 선거를 인정하든 말든 우리는 상관하지 않는다. 우리는 국민의 투표를 인정해야 한다”고 했다.

이번 총선은 퇴역 장교로 구성된 친군부 정당 통합민주연합의 압승이 예상된다. 선관위는 1·2차 투표에서 통합민주연합이 상·하원 합산 233석을 확보했다고 밝혔다. 다른 17개 정당은 1~10석 사이의 소수 의석을 확보했다. 최종 선거 결과 발표일은 확정되지 않았지만 통합민주연합은 오는 26일 승리 선언을 할 수 있다고 AFP통신은 전했다.

결과가 확정되고 새 의회가 구성되면 흘라잉 최고사령관이 차기 대통령에 오를 가능성이 클 것으로 전망된다. 미얀마는 총선 이후 60일 이내 의회 간접선거로 대통령을 선출한다.

양원제인 미얀마 의회는 하원 440석과 상원 224석을 합쳐 664석으로 구성돼 있다. 이번 선거 기간 전국 약 5분의 1에 달하는 타운십에서 내전으로 인해 투표가 열리지 않아 294석만 확보해도 과반 의석을 확보하게 된다. 헌법에 따라 군부에 자동 할당되는 166석(전체 의석의 25%)에 통합민주연합의 의석을 더하면 군부 세력은 과반을 크게 뛰어넘는 약 400석을 확보할 것으로 전망된다. 군정은 오는 3월 의회를 소집하고 4월 중 새 정부를 출범할 방침이다.

2021년 쿠데타 이후 처음 치러진 이번 총선의 정당성에 대한 비판은 계속되고 있다. 무함마드 하산 말레이시아 외교부 장관은 지난 20일 “포괄적이고 자유로운 참여가 결여됐다”며 동남아시아국가연합이 미얀마에 선거 참관단을 파견하지 않고 결과 또한 인정하지 않겠다고 밝혔다.

앞서 군정은 선거 방해 행위를 광범위하게 처벌하는 선거보호법을 제정했다. 해당 법안은 선거에 대한 비판적 발언이나 게시물을 처벌 대상에 포함하고 위반 시 최대 10년형을 선고하도록 규정했다. AFP통신에 따르면 SNS 선거 비판 글에 ‘좋아요’를 누르는 행위 등도 처벌 대상이 됐으며 약 400명이 기소 또는 수사 대상에 올랐다.