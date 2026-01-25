‘광주전남특별시’에 청사는 ‘전남’ 공감대…최종 합의는 못해

광주·전남행정통합 특별법 이번주 발의 27일 국회서 4차 간담회 갖고 확정할 듯

광주시와 전남도를 통합해 새로 출범하는 지방정부 명칭은 ‘광주전남특별시’로 하고 특별시장 집무실이 있는 주 청사는 전남지역에 두는 방안에 대해 지역 정치권이 공감대를 형성했다. 시·도와 국회의원들은 오는 27일 국회에서 최종적으로 통합 명칭을 확정하고 이번 주 내에 특별법을 발의하기로 했다.

25일 광주시와 전남도, 더불어민주당 소속 지역 국회의원들은 광주김대중컨벤션센터에서 3차 간담회를 갖고 행정통합을 통해 출범하는 새 지방정부의 명칭 등에 대해 논의했다.

이날 오후 4시부터 진행된 간담회에는 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사, 시·도 실국장, 양부남 민주당 광주시당위원장, 김원이 전남도당위원장을 포함한 지역 국회의원이 참여했다.

또 교육통합을 함께 논의하기 위해 이정선 광주교육감과 김대중 전남교육감, 임택 광주구청장협의회장(동구청장), 김성 전남시장군수협의회장(장흥군수)도 참석했다.

3시간여 동은 진행된 간담회에서 참석자들은 통합 지방정부의 명칭을 ‘광주전남특별시’로 하는데 공감대를 형성했다. 김원이 민주당 전남도당 위원장은 간담회 직후 “가안으로 통합 특별시의 명칭은 ‘광주전남특별시’로 하기로 하고 주 사무소는 ‘전남’으로 하기로 했다”고 밝혔다.

다만 이같은 합의안에 대해 시장과 도지사, 의원들은 오는 27일 국회에서 간담회를 하고 추가 논의해 확정하기로 했다. 간담회가 길어지면서 다른 일정으로 자리를 비운 의원들이 많아 이들의 의견까지 듣고 최종 결정하기로 한 것 이라는 설명이다.

김 위원장은 “명칭과 주 청사 위치와 관련해 심각한 논의가 있었다. 특별법 취지는 지역 균형발전인 만큼 광주와 전남의 균형발전도 봐야 한다는 의견이 있었다”면서 “한쪽은 행정수도, 한쪽은 경제수도로 균형발전을 꾀하자는 그런 논의”라고 설명했다.

광주시와 전남도는 통합이후 기존 청사를 활용한다는 방침이다. 광주에는 광주광역시청사가 있고 전남 무안에는 전남도청사, 순천에 전남도청 동부권 청사가 있다.

하지만 이날 시장과 도지사, 국회의원들이 통합특별시 명칭에 대해 합의에 이르지 못했다는 분석도 있다. 한 참석자는 “여러 논의가 있었지만 회의가 길어지면서 자리를 비운 의원들이 많았다”면서 “사실상 합의에 이르지 못한 것으로 봐야 한다”고 전했다.

행정통합과 함께 광주시교육청과 전남도교육청을 통합하는 ‘교육통합’도 함께 진행된다.

양부남 광주시당 위원장은 “교육통합도 행정통합과 함께한다는 전제하에 논의했다”면서 “교육자치가 후퇴하면 안 되고 교직원 현재 근무지 보장, 학군 현행 유지 등을 특별법에 담을 것”이라고 밝혔다.