가슴 뛰는 달리기…뇌에는 고요함이 찾아온다

EBS1 ‘다큐프라임’

달리기를 취미로 삼는 사람이 크게 늘어난 요즘, 러닝이 ‘뇌 건강’의 키워드로 주목받고 있다. 26일 EBS 1TV에서 방영되는 <다큐프라임 - 당신의 뇌는 뛰고 있는가>는 정세희 교수와 장동선 박사 등 뇌과학 전문가들과 연구기관이 러닝과 뇌 건강의 상관관계를 살펴본다.



중국에서 5년 연속 수학 1위를 기록한 ‘서인실험학교’ 초중생들의 학업 비결은 달리기다. 매일 아침을 달리기로 시작하는 학생들은 학교에서만 한 달간 40㎞를 달린다. 왜 달리기는 학습에 도움이 될까. 계획과 실행을 담당하는 전전두엽, 장기기억에 관여하는 해마의 활성화 인자와 달리기의 상관관계를 ‘뇌 가소성’을 중심으로 분석한다.



달리기로 인해 달라지는 뇌의 모습도 살펴본다. 주의력 결핍 및 과잉행동 장애가 있는 아들과 우울증에 시달리는 어머니의 뇌는 달리기를 만나 얼마나 달라졌을까. 몇몇 과학자들은 달리기를 통해 얻는 고요함, ‘러너스 캄다운’이 있다고 주장한다. 도심 속 마라톤 대회 현장, 프리다이빙 선수의 훈련장 속에서 그 실체를 살펴본다. 오후 9시55분 방송.

