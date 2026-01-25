창간 80주년 경향신문

가슴 뛰는 달리기…뇌에는 고요함이 찾아온다

경향신문

본문 요약

달리기를 취미로 삼는 사람이 크게 늘어난 요즘, 러닝이 '뇌 건강'의 키워드로 주목받고 있다.

계획과 실행을 담당하는 전전두엽, 장기기억에 관여하는 해마의 활성화 인자와 달리기의 상관관계를 '뇌 가소성'을 중심으로 분석한다.

달리기로 인해 달라지는 뇌의 모습도 살펴본다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

가슴 뛰는 달리기…뇌에는 고요함이 찾아온다

입력 2026.01.25 20:10

  • 서현희 기자

  기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘다큐프라임’

달리기를 취미로 삼는 사람이 크게 늘어난 요즘, 러닝이 ‘뇌 건강’의 키워드로 주목받고 있다. 26일 EBS 1TV에서 방영되는 <다큐프라임 - 당신의 뇌는 뛰고 있는가>는 정세희 교수와 장동선 박사 등 뇌과학 전문가들과 연구기관이 러닝과 뇌 건강의 상관관계를 살펴본다.

중국에서 5년 연속 수학 1위를 기록한 ‘서인실험학교’ 초중생들의 학업 비결은 달리기다. 매일 아침을 달리기로 시작하는 학생들은 학교에서만 한 달간 40㎞를 달린다. 왜 달리기는 학습에 도움이 될까. 계획과 실행을 담당하는 전전두엽, 장기기억에 관여하는 해마의 활성화 인자와 달리기의 상관관계를 ‘뇌 가소성’을 중심으로 분석한다.

달리기로 인해 달라지는 뇌의 모습도 살펴본다. 주의력 결핍 및 과잉행동 장애가 있는 아들과 우울증에 시달리는 어머니의 뇌는 달리기를 만나 얼마나 달라졌을까. 몇몇 과학자들은 달리기를 통해 얻는 고요함, ‘러너스 캄다운’이 있다고 주장한다. 도심 속 마라톤 대회 현장, 프리다이빙 선수의 훈련장 속에서 그 실체를 살펴본다. 오후 9시55분 방송.

