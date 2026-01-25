창간 80주년 경향신문

민주당 지도부 ‘합당’ 내부 반발에도 “두 달” 기한 제시…초선 의원들 26일 비공개 총회

경향신문

본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 던진 조국혁신당과의 합당 제안을 둘러싼 여진이 가라앉지 않고 있다.

조 사무총장은 " 경선을 3월부터 4월15일까지 진행하는 것으로 스케줄을 잡았다"며 "합당에 대해 가시적인 게 나온 상태에서 경선 등 절차를 진행하면 혼선을 최소화할 수 있지 않겠나"라고 했다.

조 사무총장은 이런 일정을 고려해 여당 내부 논의와 양당 간 논의가 동시에 진행돼야 한다고 강조했다.

민주당 지도부 '합당' 내부 반발에도 "두 달" 기한 제시…초선 의원들 26일 비공개 총회

입력 2026.01.25 20:26

수정 2026.01.25 20:28

조승래 더불어민주당 사무총장이 25일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 권도현 기자

조승래 더불어민주당 사무총장이 25일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 권도현 기자

정청래 더불어민주당 대표가 던진 조국혁신당과의 합당 제안을 둘러싼 여진이 가라앉지 않고 있다. 당 지도부에서는 6·3 지방선거 일정을 고려하면 두 달 내 합당 절차를 완료해야 한다며 구체적 절차와 기한까지 제시하고 나섰지만, 당내에서는 아무런 의견 수렴 없이 추진된 합당 논의 자체에 대한 반발이 이어지고 있다. 여당 내부 상황 정리가 양당 합당의 1차 관문이 될 것으로 보인다.

조승래 민주당 사무총장은 25일 국회에서 열린 기자간담회에서 “혁신당도 합당 제안에 사실상 수용 의사인 것 아닌가”라며 “늦어도 두 달 이내에는 정리해야 하지 않나 싶다”고 말했다. 조 사무총장이 제시한 기한은 지방선거 후보 등록일인 5월15일이 되기 한 달 전까지 통합 후보 선출을 확정하기 위한 것으로 보인다. 조 사무총장은 “(민주당은) 경선을 3월부터 4월15일까지 진행하는 것으로 스케줄을 잡았다”며 “합당에 대해 가시적인 게 나온 상태에서 경선 등 절차를 진행하면 혼선을 최소화할 수 있지 않겠나”라고 했다.

조 사무총장은 이런 일정을 고려해 여당 내부 논의와 양당 간 논의가 동시에 진행돼야 한다고 강조했다. 그는 “합당 절차는 권리당원 투표를 통해 찬성 여론이 확인되면 중앙위원회 혹은 전당대회에서 의결하는 방식으로 진행된다”며 “민주당과 혁신당 간 테이블이 만들어져 협의하는 것도 동시에 진행돼야 한다”고 말했다. 그는 다만 “각 당 사정에 맞게 스케줄은 탄력적으로 조정할 수 있다”고 했다.

당 지도부가 속도감 있게 합당 논의를 진행하려는 것과 달리 내부 반발은 지속되고 있다. 민주당 초선 의원 모임인 ‘더민초’ 소속 의원 28명은 지난 23일 “독단적 졸속 합당 추진, 정 대표의 성찰과 민주적 소통을 촉구한다”며 “선거 승리라는 명분으로 당내 갈등과 분열을 야기하지 말라”고 밝혔다. 민주당 초선 의원들은 26일 비공개 총회를 열고 합당 관련 논의를 이어갈 계획이다.

