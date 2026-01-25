재료 가격 급등…‘속상해, 두쫀쿠’

마시멜로·화이트초콜릿 품귀 현상까지 불똥 튄 디저트 카페·빵집 “메뉴 타격”

최근 인기를 끌고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 때문에 두쫀쿠와 무관한 자영업자들이 직격탄을 맞고 있다. 피스타치오·마시멜로·화이트초콜릿 등 두쫀쿠 핵심 재료 가격이 급상승하면서다. 경기 침체 속에서 동아줄을 잡는 심정으로 두쫀쿠에 ‘올인’한 이들 역시 치솟은 원가 부담에 벼랑 끝에 몰리고 있다.



서울 마포구 홍익대 인근에서 디저트 카페를 운영하는 김한나씨(33)는 “시그니처 메뉴에 화이트초콜릿과 피스타치오를 써왔는데, 두쫀쿠 유행 이후 재료비가 너무 올라 감당이 안 된다”며 “디저트에는 소비자들이 받아들일 수 있는 심리적 가격선이 있는데 원가가 그 선을 훌쩍 넘었다”고 말했다. 김씨는 “가격도 문제지만 물량을 구할 수 없어 미치겠다”고 했다. 연남동에서 디저트 가게를 하는 송모씨(37)도 비슷한 처지다. 송씨는 “스모어 쿠키에는 마시멜로가 필수인데, 가격이 너무 올라서 있는 재고까지만 쓰고 당분간은 마카롱 등 다른 메뉴로 대체할 계획”이라고 말했다. 실제로 두쫀쿠 재료 가격은 유행과 함께 급등했다. 관세청 자료를 보면 지난해 1월 t당 1500만원이던 피스타치오 수입 단가는 올 1월 약 2800만원으로 84% 올랐다.



두쫀쿠를 팔지 않아도 두쫀쿠 유행으로 오른 재료비 때문에 일부 메뉴 판매를 중단해야 하는 사례도 있다. 송씨는 “화이트초콜릿이 들어가는 메뉴를 빼버린 곳도 있다”며 “재료 자체를 구하기가 어려워졌고, 무엇보다 단가도 맞지 않으니 당분간 아예 빼는 것”이라고 말했다.



두쫀쿠가 더 이상 ‘수익 메뉴’가 아니라는 말도 나온다. 동네 빵집을 운영하는 A씨는 최근 온라인 자영업자 카페에 “5년 내내 부동산에 가게를 내놨다가 요즘은 두쫀쿠만 팔고 있다”며 “케이크에 쓰던 화이트초콜릿이나 발로나 파우더를 구하기도 힘들어, 1월 초에 사둔 재료가 소진되면 폐업할 생각”이라고 적었다.



과거 ‘두바이 초콜릿’이 유행했을 때도 다크초콜릿과 피스타치오 가격이 급등한 전례가 있다. 김씨는 “탕후루 유행 때도 딸기나 샤인머스캣 가격이 올랐지만, 국내 농산물이다 보니 지금처럼 폭등하진 않았다”며 “수입 원재료에 유행 수요가 한꺼번에 몰리는 게 더 치명적”이라고 말했다.

