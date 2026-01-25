‘불법계엄 규탄’은 비판하면서…“사상의 자유” 주장하는 한중연 이사들

‘정치적 중립 의무’ 육성법에 “반대” 과거 교수들에 “정치적 행동 유감”

교육부 산하 한국학중앙연구원(한중연) 이사들이 원장과 이사의 정치적 중립성 유지 의무를 명시한 한중연 육성법 개정안에 대해 ‘사상과 학문의 자유’를 근거로 반대한 것으로 나타났다. 앞서 한중연 일부 이사들은 소속 교수들의 12·3 불법계엄 규탄 시국선언을 ‘정치적 행동’이라며 비판했던 터라 이들이 사상의 자유를 내세운 것은 모순이라는 지적이 나온다.



25일 취재를 종합하면, 이사들은 지난 14일 열린 임시이사회에서 한중연 육성법 개정안에 반대하는 결의문을 채택했다. 정을호 더불어민주당 의원이 지난해 12월 발의한 한중연 육성법 개정안에 대해 반대 의사를 밝힌 것이다.



개정안은 원장과 이사를 ‘헌법과 법률에 부합하는 가치관과 사실에 대한 올바른 인식을 바탕으로 정치적 중립성을 유지할 수 있는 사람’으로 임명하도록 하는 내용을 담고 있다. ‘식민지 근대화론’ 등 친일 역사관으로 논란을 빚은 김낙년 한중연 원장 임명과 같은 사례를 방지하기 위한 취지로 풀이된다.



한중연 이사들은 결의문에서 “학문의 자유와 사상의 자유는 한중연이 집합적으로나 개인적으로 반드시 지켜내야 할 헌법 가치”이며 “개개인 학자들의 양심과 판단에 근거하는 ‘독립적이며 수월적인 문의 전당’이 되고자 노력했다”고 주장했다. 개정안이 “원장과 이사장의 지적 세계관을 표적 삼는 조치”라고도 했다.



하지만 한중연 이사들이 사상의 자유를 운운할 자격이 있는지 의문이라는 지적이 나온다. 지난해 한중연 교수 43명이 12·3 불법계엄을 비판하는 시국선언을 하자 일부 이사들은 불편한 기색을 내비쳤다. 복수의 이사들은 지난해 3월 이사회에서 “집단적으로 특정 정치적 행동을 하는 것에 대해 매우 유감스럽게 생각한다”거나 “일부의 입장만을 대변하는 행동은 기관의 발전을 저해하는 주요한 장애 요인”이라며 비판했다. 김주성 한중연 이사장은 지난해 4월 자유기업원 강연에서 “(한중연에) 반자유주의자들이 대부분을 차지하고 있어 고민이 많다”고 말한 것으로 드러나 교수들의 반발을 사기도 했다.



한국학 진흥과 민족문화 창달을 목표로 설립된 한중연은 국립대와 유사한 형태로 운영되며, 교수들은 대학 교원과 같은 지위를 부여받는다. 교육부는 26일부터 한중연에 대한 감사를 실시한다.

