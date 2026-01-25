전광훈 사라진 극우 집회 “실내·인도로”

약 2년 만에 광화문 사거리 떠나

사랑제일교회 등 실내에서 진행

동화면세점 앞 인도로 옮기기도

경찰 권고·전광훈 구속 등 영향

양방향 차로 열려 원활한 통행

“국민저항권 필요” 주장은 여전



주말마다 서울 광화문 사거리 대로를 점거하고 “윤석열 탄핵 반대” “국민 저항권” 등을 주장해온 ‘전국주일연합예배’가 집회 장소를 실내로 옮겼다. 집회를 주도한 전광훈 사랑제일교회 목사가 1·19 서울서부지법 폭동 사태를 교사한 혐의로 구속된 이후 차도 점거 집회 방식에서 물러선 것이다. 이에 따라 주말마다 광화문 사거리를 메웠던 집회 소음과 차량 정체가 사라졌다.



25일 서울 성북구 사랑제일교회 등 여러 실내장소에서 전국주일연합예배가 열렸다. 경찰에 따르면 전국주일연합예배가 광화문 네거리가 아닌 다른 곳에서 열린 건 약 2년 만이다. 이 행사는 12·3 불법계엄 사태 이후 보수진영의 대형 집회로 커지기도 했다.



집회 장소 변경에는 경찰의 권고가 영향을 미쳤다. 경찰은 사랑제일교회에 ‘실내 예배로 전환하라’고 두 차례 권고했다. ‘종교행사’인데 도로를 점유하는 건 문제가 있다는 이유였다. 교회 관계자는 “행정안전부 권고와 경찰 쪽 공문 등이 영향이 있었던 것으로 알고 있다”고 말했다. 예배 주최자인 전 목사가 지난 22일 구속 송치돼 집회의 구심을 잃은 영향도 있는 것으로 보인다.



이날 광화문 사거리 대로변은 여느 주말과 다른 모습이었다. 매주 일요일 차도 한 방향 전 차로를 차지하던 예배 모습은 보이지 않았고, 모든 차로에서 차량이 원활하게 오가고 있었다. 대신 동화면세점 앞 인도에서 수백명이 참여한 예배가 열렸다. 교회 측은 동화면세점 인근부터 서울 종로경찰서 교통정보센터까지 약 110ｍ 길이 인도에 간이의자를 놓고 행사를 진행했다. 참석자는 대부분 고령자였다.



연단이 꾸려졌지만 올라가는 사람은 없었다. 대신 사랑제일교회에서 진행되는 예배를 영상으로 연결해 시청하고 있었다. 설교 시간에는 전 목사의 과거 설교 영상이 상영됐다.



이날도 집회에선 ‘국민저항권’ 주장이 이어졌다. 전 목사가 서부지법 폭동 사태 이전부터 주장했던 말이다. 조나단 사랑제일교회 목사는 설교에서 “광화문에 가신 분들은 전광훈 목사님의 희생으로 맺은 열매”라며 “천만명이 달려 나와서 국민저항권이 완성될 수 있도록 역사해달라”고 말했다. 2021년 8월부터 매주 참여했다는 김모씨(73)는 “신앙의 자유를 위해 국민저항권이 필요하다”고 했다. 70대 A씨는 “춥고 덥고 비 오고 눈 오고 상관없다”며 “차도든 인도든 무슨 상관이냐”고 말했다.



광화문 사거리 인근 상인 등은 반기는 분위기다. 카페에서 일하는 한모씨(57)는 “주말마다 엄청 시끄러웠다”며 “앞으로도 장소를 축소해서 진행하면 좋겠다”고 했다. 대한성공회 서울주교좌성당에 다니는 박모씨(67)는 “사랑제일교회 집회 소음 때문에 성당 예배도 영향을 많이 받았다”고 말했다.

