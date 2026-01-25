창간 80주년 경향신문

이재용, 삼성 임원들에 “자만할 때 아니다…지금이 마지막 기회”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재용 삼성전자 회장이 삼성 임원들에게 "자만할 때가 아니다. 지금이 경쟁력을 회복할 수 있는 마지막 기회"라는 메시지를 내놨다.

25일 재계에 따르면, 삼성그룹은 최근 진행된 임원 대상 세미나에서 이 같은 취지의 이 회장 메시지를 공유했다.

삼성은 지난주부터 삼성전자를 비롯한 전 계열사 부사장 이하 임원 2000여명을 대상으로 '삼성다움 복원을 위한 가치 교육'을 진행 중이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이재용, 삼성 임원들에 “자만할 때 아니다…지금이 마지막 기회”

입력 2026.01.25 20:57

수정 2026.01.25 20:59

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

첨단 반도체 기술력 확보 강조

이건희 ‘샌드위치론’도 재소환

이재용 삼성전자 회장이 지난해 10월 서울 강남구 코엑스 K-POP 광장에서 열린 지포스 게이머 페스티벌에서 발언하고 있다. 권도현 기자

이재용 삼성전자 회장이 지난해 10월 서울 강남구 코엑스 K-POP 광장에서 열린 지포스 게이머 페스티벌에서 발언하고 있다. 권도현 기자

이재용 삼성전자 회장(사진)이 삼성 임원들에게 “자만할 때가 아니다. 지금이 경쟁력을 회복할 수 있는 마지막 기회”라는 메시지를 내놨다. 인공지능(AI) 열풍과 반도체 호황에 따른 실적 개선에도 고삐를 늦추지 않고, 근본적인 기술 경쟁력 확보에 힘쓰자는 취지로 풀이된다.

25일 재계에 따르면, 삼성그룹은 최근 진행된 임원 대상 세미나에서 이 같은 취지의 이 회장 메시지를 공유했다. 삼성은 지난주부터 삼성전자를 비롯한 전 계열사 부사장 이하 임원 2000여명을 대상으로 ‘삼성다움 복원을 위한 가치 교육’을 진행 중이다.

이번 세미나에서는 고 이건희 선대회장의 경영 철학이 담긴 영상도 상영됐는데, 이 선대회장의 ‘샌드위치론’도 포함됐다. 이 선대회장은 2007년 1월 전경련(현 한국경제인협회) 회장단 회의에서 “한국은 일본의 선도와 중국의 추격 사이에 낀 샌드위치 신세”라고 말한 바 있다.

이 선대회장 발언이 19년 만에 재소환된 것은 미국·중국 간 갈등이 고조되면서 그 사이에 낀 한국 상황을 강조하기 위함으로 보인다. 한국은 미국 통상 압박과 중국의 매서운 추격이라는 이중고를 겪고 있다.

‘자만을 경계하라’는 이 회장 주문도 이런 상황과 무관하지 않다. 삼성전자는 지난 8일 공개한 지난해 4분기 잠정 실적에서 매출 93조원, 영업이익 20조원을 기록하며 오랜 부진에서 탈출했다. AI발 메모리 반도체 호황이 호실적을 이끈 것이다.

이 회장은 이번 실적이 AI로 인한 메모리 수요 급증 수혜를 본 것일 뿐 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 반도체 영역에서의 기술력 회복이란 과제가 여전히 남아있음을 강조한 것으로 해석된다.

삼성은 지난해 3월에도 임원 대상 특별 세미나를 진행했다. 2016년 이후 9년 만인 당시 이뤄진 세미나에서 이 회장은 “위기 때마다 작동하던 삼성 고유의 회복력이 보이지 않는다”며 “‘사즉생’(죽고자 하면 산다)의 각오로 과감히 행동해야 할 때”라고 주문했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글