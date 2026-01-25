2024 시즌 다승왕 원태인 ‘8년차 최고’ 연봉 10억원에 삼성과 재계약

삼성, 소속 선수 68명 재계약 완료

삼성의 ‘토종 에이스’ 원태인(사진)이 8년차 최고 연봉 10억원을 받는다.



삼성은 25일 2026년 재계약 대상 선수 68명과 연봉 계약을 완료했다. 다년 계약을 논의 중인 원태인에겐 10억원을 안겼다. 2024시즌 15승6패, 평균자책 3.66의 성적으로 생애 첫 다승왕에 오른 원태인은 2025시즌에도 퀄리티스타트 20회 포함 데뷔 후 본인 최다인 166.2이닝을 소화하며 12승4패, 평균자책 3.24의 건실한 기록을 남겼다.



원태인은 기존 연봉 6억3000만원에서 3억7000만원(58.7%) 인상된 금액에 사인했다. 팀 내 최고 인상액이다. 원태인은 지난해 강백호(한화)가 KT에서 받았던 KBO리그 8년차 최고 연봉(7억원) 기록을 깼다. 원태인과 2000년 동갑내기인 노시환(한화)도 새 시즌 연봉 10억원에 계약했다. 둘은 2026시즌을 마친 뒤 자유계약선수(FA) 자격을 얻는다. 두 선수가 KBO리그 타 팀으로 이적할 경우 새 팀이 원소속팀에 보상해야 하는 금액은 최대 30억원(연봉 300%)에 달한다.



국내 다른 팀에는 내줄 수 없다는 구단의 의지를 확인할 수 있는 행보다. 삼성 구단 관계자는 “다년 계약 논의도 진행 중”이라고 밝혔다. 원태인은 해외 진출에 대한 뜻도 있다.



지난해 루키 신분으로 라이온즈 불펜에 무게감을 안겨준 2년차 투수 배찬승은 3000만원에서 팀 내 최고 인상률인 200%나 뛴 9000만원에 재계약했다. 지난해 선배 투수 김태훈과 함께 팀 내 최다인 19홀드를 기록한 배찬승은 데뷔 첫해에 필승조로 올라섰다.



외야수 김성윤의 약진도 눈에 띈다. 7000만원을 받았던 김성윤의 올해 연봉은 2억원으로 인상됐다. 인상액(1억3000만원)과 인상률(185.7%) 모두 팀 내 2번째다. 김성윤은 지난해 KBO리그 타율 3위(0.331)에 오르는 등 커리어하이 시즌을 보냈다.



동기생 내야수 이재현과 김영웅도 활약을 인정받았다.



세 시즌 연속 100안타를 때린 이재현은 기존 연봉 2억1000만원에서 8000만원(38.1%) 인상된 2억9000만원에 사인했다. 지난 두 시즌 합쳐 50홈런을 날린 김영웅은 1억5000만원에서 46.7% 오른 2억2000만원에 재계약했다.



마무리 투수로서의 가능성을 보여준 이호성은 4000만원에서 150% 인상된 1억원에 계약했다.

