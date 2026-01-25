창간 80주년 경향신문

피아니스트 김강태, 리스트 위트레흐트 콩쿠르 3위

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

피아니스트 김강태가 24일 네덜란드 위트레흐트에서 열린 '2026 리스트 위트레흐트 콩쿠르' 결선에서 3위에 올랐다고 금호문화재단이 25일 밝혔다.

리스트 위트레흐트 피아노 콩쿠르는 1986년 작곡가 프란츠 리스트 서거 100주년을 추모해 창설된 세계적인 피아노 경연 대회다.

기존 '프란츠 리스트 국제 피아노 콩쿠르'에서 2022년부터 현재의 이름을 사용하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

피아니스트 김강태, 리스트 위트레흐트 콩쿠르 3위

입력 2026.01.25 21:20

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

피아니스트 김강태. 금호문화재단 제공

피아니스트 김강태. 금호문화재단 제공

피아니스트 김강태(29·사진)가 24일(현지시간) 네덜란드 위트레흐트에서 열린 ‘2026 리스트 위트레흐트 콩쿠르’ 결선에서 3위에 올랐다고 금호문화재단이 25일 밝혔다. 김강태는 이날 결선에서 리스트의 ‘피아노 협주곡 1번’을 연주해 3위 상금인 8000유로(약 1367만원)와 네덜란드 로열콘세르트헤바우에서 연주할 기회를 얻었다. 1위는 러시아의 알렉산드르 카슈푸린이 차지했고, 영국의 토머스 켈리가 2위에 올랐다.

리스트 위트레흐트 피아노 콩쿠르는 1986년 작곡가 프란츠 리스트 서거 100주년을 추모해 창설된 세계적인 피아노 경연 대회다. 기존 ‘프란츠 리스트 국제 피아노 콩쿠르’에서 2022년부터 현재의 이름을 사용하고 있다. 만 19세부터 만 29세의 피아니스트를 대상으로 3년마다 개최된다. 역대 우승자로는 1989년 엔리코 파체, 1996년 이고르 로마, 2002년 장 두베, 2014년 마리암 바차슈빌리 등이 있다. 한국인 수상자로는 2017년 홍민수와 2022년 박연민이 각각 2위를 차지했다.

김강태는 2009년 금호영재콘서트로 데뷔해 2018년 다카마쓰 국제피아노콩쿠르 2위, 2019년 윤이상국제음악콩쿠르 3위, 베이징 국제 음악 페스티벌 & 아카데미 협주곡 콩쿠르 1위, 오사카 국제음악콩쿠르 1위 등 국내외 콩쿠르에서 활약했다. 그는 예원학교, 서울예고, 서울대를 졸업하고, 베를린 예술대학교에서 석사과정을 졸업했다. 현재 뮌스터 음대에서 최고연주자과정을 수학 중이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글