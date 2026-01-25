피아니스트 김강태, 리스트 위트레흐트 콩쿠르 3위

피아니스트 김강태(29·사진)가 24일(현지시간) 네덜란드 위트레흐트에서 열린 ‘2026 리스트 위트레흐트 콩쿠르’ 결선에서 3위에 올랐다고 금호문화재단이 25일 밝혔다. 김강태는 이날 결선에서 리스트의 ‘피아노 협주곡 1번’을 연주해 3위 상금인 8000유로(약 1367만원)와 네덜란드 로열콘세르트헤바우에서 연주할 기회를 얻었다. 1위는 러시아의 알렉산드르 카슈푸린이 차지했고, 영국의 토머스 켈리가 2위에 올랐다.



리스트 위트레흐트 피아노 콩쿠르는 1986년 작곡가 프란츠 리스트 서거 100주년을 추모해 창설된 세계적인 피아노 경연 대회다. 기존 ‘프란츠 리스트 국제 피아노 콩쿠르’에서 2022년부터 현재의 이름을 사용하고 있다. 만 19세부터 만 29세의 피아니스트를 대상으로 3년마다 개최된다. 역대 우승자로는 1989년 엔리코 파체, 1996년 이고르 로마, 2002년 장 두베, 2014년 마리암 바차슈빌리 등이 있다. 한국인 수상자로는 2017년 홍민수와 2022년 박연민이 각각 2위를 차지했다.



김강태는 2009년 금호영재콘서트로 데뷔해 2018년 다카마쓰 국제피아노콩쿠르 2위, 2019년 윤이상국제음악콩쿠르 3위, 베이징 국제 음악 페스티벌 & 아카데미 협주곡 콩쿠르 1위, 오사카 국제음악콩쿠르 1위 등 국내외 콩쿠르에서 활약했다. 그는 예원학교, 서울예고, 서울대를 졸업하고, 베를린 예술대학교에서 석사과정을 졸업했다. 현재 뮌스터 음대에서 최고연주자과정을 수학 중이다.

