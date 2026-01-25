부산 ‘캄보디아 노쇼사기’ 피의자 49명 모두 구속

캄보디아에서 노쇼사기 등에 가담한 혐의로 지난 23일 국내로 압송돼 부산에서 수사를 받고 있는 피의자 49명이 전원 구속됐다.

부산지법은 25일 오후 2시 이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 피의자 49명 모두에 대한 구속영장을 발부했다. 주요 구속 사유는 ‘증거 인멸과 도망의 염려’다.

이날 영장실질심사에는 48명이 출석했다. 나머지 1명은 심문을 포기해 출석하지 않았다. 피의자 상당수가 혐의를 부인했으나 법원은 범죄 혐의가 소명됐다고 판단해 이들에 대한 영장을 발부했다.

구속된 피의자들은 현지 1개 범죄 조직에 속했던 이들로, 지난해 10월을 전후로 관공서 공무원을 사칭하며 돈을 받아 챙긴 혐의를 받는다. 이들은 “감사를 앞두고 있으니 특정 업체로부터 물품을 대리 구매해 달라”고 속여 돈을 챙기는 이른바 ‘노쇼 사기’ 범행에 가담했다.

이들이 속했던 조직은 서로 역할을 나눠 한쪽은 공무원을 사칭하고 나머지는 물품 업체 관계자 역할을 하면서 범행을 벌인 것으로 파악됐다. 관련 피해자는 전국적으로 194명, 추정되는 피해액은 69억원이다.