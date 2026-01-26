한동훈 제명 최종 결정, 장동혁 복귀 전까지 연기 수순···한 “이게 진짜 보수 결집”

장동혁 국민의힘 대표가 단식 여파로 당무에 곧바로 복귀하지 못하면서 한동훈 전 대표 제명 논의가 미뤄질 것으로 전망된다. 다만 당 중앙윤리위원회가 이르면 이번주 중 친한동훈(친한)계 김종혁 전 최고위원에 대해 중징계를 의결할 가능성이 제기된다. 잠시 잦아들었던 당내 갈등이 다시 격화할 것이라는 관측이 나온다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 25일 국회에서 기자들과 만나 ‘26일 최고위원회의에서 한 전 대표 징계를 의결하느냐’는 질문에 “장 대표 몸이 회복되지 않은 관계로 (최고위원회의에) 참석하기 어려워 보인다”며 “당대표가 참여하지 않는 최고위원회의에서는 제명 관련 안건이 상정되지 않을 것으로 보인다”고 말했다.

앞서 당내에서는 한 전 대표의 윤리위원회 제명 의결에 대한 재심 청구 기한(지난 23일) 직후인 26일 최고위원회의에서 제명 안건이 올려져 의결될 것이란 전망이 많았다. 그러나 장 대표가 지난 22일 단식을 끝낸 직후 병원에 입원하면서 당무에 복귀하기 전까지 제명 논의는 연기될 가능성이 커졌다. 장 대표가 이르면 29일 복귀해 최고위원회의를 열고 제명을 확정할 수 있다는 관측도 나온다.

한 전 대표는 제명 의결권을 쥔 장 대표를 향한 압박 수위를 높였다. 한 전 대표는 전날 지지자들의 온라인 커뮤니티 ‘한컷’에서 제명 추진 철회를 요구하는 지지자들의 집회를 두고 “이것이 진짜 보수 결집”이라며 “가짜 보수들이 진짜 보수 내쫓고 보수와 대한민국 망치는 것을 막기 위해 이 추운 날 이렇게 많이 나왔다”고 적었다. 장 대표가 단식으로 보수 진영 결집을 끌어냈다는 평가가 나오자 이를 반박하는 동시에 자신의 지지세를 부각한 것으로 풀이된다.

친한계 의원들은 한 전 대표 선거 등판론도 꺼냈다. 박정훈 의원은 지난 23일 페이스북에서 “한 전 대표 지지자들을 투표장으로 이끌어내기 위해 (국회의원) 보궐선거 공천도 적극 검토해야 한다”고 했다. 안상훈 의원도 전날 페이스북에서 “한 전 대표 제명은 당의 미래를 가로막는 소모적 갈등으로 즉각 종결돼야 한다”며 “계엄을 가장 앞장서 막아냈고 중도·수도권·청년층에서 인정받는 한 전 대표를 선거에서 잘 쓸 수 있는 정당이 돼야 한다”고 했다.

최근 주요 여론조사에서는 윤리위의 한 전 대표 제명 의결을 두고 찬성과 반대가 비등하게 나타났다. 한국갤럽이 지난 20~22일 전국 성인 1000명을 대상으로 조사한 결과, 제명 의결이 ‘적절하다’는 의견은 33%, ‘적절하지 않다’는 응답은 34%로 나타났다(표본오차 ±3.1%포인트, 95% 신뢰수준). 지난 19~21일 성인 1001명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS) 결과, 제명 의결이 ‘잘한 결정’이라는 의견이 43%, ‘잘못한 결정’이라는 견해가 38%로 집계됐다(표본오차 ±3.1%포인트, 95% 신뢰수준).

윤리위는 지난 23일 김 전 최고위원이 윤민우 윤리위원장을 상대로 제기한 기피신청을 기각했다. 윤리위가 이르면 이번주 중 회의를 열고 김 전 최고위원에 대한 중징계를 의결할 것이란 관측이 나온다. 앞서 당무감사위원회는 김 전 최고위원에 대해 당원권 정지 2년을 윤리위에 권고했다. 당내에서는 윤리위가 한 전 대표 제명을 의결한 데 이어 김 전 최고위원에 대해서도 중징계를 결정하면 당 내홍이 재점화할 것이란 우려가 나온다.