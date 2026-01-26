창간 80주년 경향신문

다가온 '김건희 운명의 날'…샤넬백·주가조작·명태균 의혹 판단 나온다

경향신문

김건희 여사에 대한 법원의 1심 판결이 이번 주에 나온다.

김 여사는 2010~2012년 도이치모터스 주가조작 세력과 공모해 8억1000여만원 시세차익을 본 혐의, 2022년 대선 전후 '정치브로커' 명태균씨에게서 2억7440만원 상당의 여론조사 결과를 무상으로 제공받고 같은 해 보궐선거에서 명씨와 가까운 김영선 전 국민의힘 의원이 공천을 받도록 영향력을 행사한 혐의로 지난해 8월29일 구속 기소됐다.

김 여사는 윤 전 대통령 당선 직후 통일교 측 현안을 들어주는 대가로 '건진법사' 전성배씨를 통해 샤넬 가방과 그라프 목걸이 등 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의도 받는다.

다가온 '김건희 운명의 날'…샤넬백·주가조작·명태균 의혹 판단 나온다

입력 2026.01.26 06:00

수정 2026.01.26 06:28

  최혜린 기자

도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 여사가 지난해 12월3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

김건희 여사에 대한 법원의 1심 판결이 이번 주에 나온다. 윤석열 전 대통령 임기 동안 불거진 김 여사의 여러 의혹의 실체를 가리는 첫 번째 사법 판단이다. 판결에 따라 전직 대통령 부부가 나란히 실형을 선고받는 초유의 상황이 펼쳐질 수 있어 관심이 집중된다.

‘샤넬백 잃어버렸다 → 내가 전해줬다’ 말 바꾼 건진법사…김건희도 뒤늦게 인정

서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 오는 28일 오후 2시에 김 여사의 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 1심 선고기일을 연다. 민중기 특별검사팀은 지난해 12월3일 결심공판에서 “피고인은 그동안 대한민국 법 밖에, 법 위에 서 있었다”며 징역 15년을 구형했다.

김 여사는 2010~2012년 도이치모터스 주가조작 세력과 공모해 8억1000여만원 시세차익을 본 혐의(자본시장법 위반), 2022년 대선 전후 ‘정치브로커’ 명태균씨에게서 2억7440만원 상당의 여론조사 결과를 무상으로 제공받고 같은 해 보궐선거에서 명씨와 가까운 김영선 전 국민의힘 의원이 공천을 받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반)로 지난해 8월29일 구속 기소됐다.

김 여사는 윤 전 대통령 당선 직후 통일교 측 현안을 들어주는 대가로 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 샤넬 가방과 그라프 목걸이 등 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의(특가법상 알선수재)도 받는다. 전직 대통령 부부가 나란히 기소된 것도, 전 대통령의 부인이 재판에 넘겨진 것도 헌정사상 처음이다.

건진법사 전성배 씨가 지난해 8월18일 서울 종로구에 마련된 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀) 사무실로 출석하고 있다. 정효진 기자

특검이 출범한 뒤에 수사가 본격화한 통일교 금품수수 의혹은 재판에서도 가장 치열하게 다퉈졌다. 금품 전달 과정에 연루된 핵심 인물들의 역할이 더 구체적으로 드러났고, 이들이 법정에서 돌연 입장을 바꾸자 궁지에 몰린 김 여사가 혐의를 일부 인정하기도 했다.

통일교 쪽과 김 여사 사이 ‘연결다리’였던 건진법사 전씨가 대표적이다. 수사기관에서는 “샤넬 가방을 김 여사에게 전달한 적이 없고, 자신이 가지고 있다가 잃어버렸다”며 김 여사에게 유리한 진술을 했지만, 법정에서는 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 샤넬 가방과 그라프 목걸이 등을 직접 받아 김 여사에게 전해줬고 ‘(선물을) 잘 받았다’는 말도 들었다고 증언했다.

김 여사를 보좌한 ‘문고리 3인방’ 중 한 명인 유모 전 대통령실 행정관도 법정에서 “전씨가 준 금품을 직접 전달받았고, 김 여사 요청에 따라 샤넬 매장에서 다른 물품으로 교환했다”고 처음으로 인정했다. 그는 특검 조사를 받기 전 김 여사로부터 ‘가방을 받은 적이 없다고 말해달라’는 부탁을 받아 허위 진술을 했다고도 털어놨다.

김 여사는 결국 특검팀에 낸 의견서를 통해 가방 3개와 구두 1켤레를 받은 사실을 처음으로 인정했다. 다만 청탁성으로 받은 게 아니었고, 구두와 목걸이 등은 착용한 적도 없다는 취지로 주장했다.

김 여사는 총 3개 재판을 받는다. 그는 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 통일교 교인들의 집단 당원 가입을 요구한 혐의(정당법 위반), 서희건설 이봉관 회장과 김상민 전 부장검사 등으로부터 총 2억9000여만원의 금품을 수수하고 공직 임명에 영향을 행사했다는 이른바 ‘매관매직’ 의혹(알선수재)으로도 기소돼 변론 절차를 앞두고 있다.

권성동·윤영호, 김건희와 같은 날 결론…특검 ‘본류사건’ 수사 성과 가늠자

김 여사 사건을 맡은 재판부는 같은 날 권성동 국민의힘 의원과 윤 전 본부장에 대한 1심 선고도 진행한다. 김 여사 등에 금품을 전달한 혐의를 받는 윤 전 본부장의 1심 선고는 오후 3시, 통일교 쪽에서 1억원을 받은 혐의(정치자금법 위반)로 기소된 권 의원 선고는 오후 4시에 나온다. 특검팀은 이들에게 각각 징역 4년을 구형했다.

통일교 관련 사건은 특검이 수사한 핵심 의혹 중 하나였던 만큼, 이날 법원의 결론은 특검팀의 수사 성과를 판단하는 가늠자가 될 전망이다.

국민의힘 권성동 의원이 지난해 11월3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의 사건 1차 공판에 출석해 재판을 기다리고 있다. 사진공동취재단

댓글