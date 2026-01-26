다가온 ‘김건희 운명의 날’…샤넬백·주가조작·명태균 의혹 판단 나온다

김건희 여사에 대한 법원의 1심 판결이 이번 주에 나온다. 윤석열 전 대통령 임기 동안 불거진 김 여사의 여러 의혹의 실체를 가리는 첫 번째 사법 판단이다. 판결에 따라 전직 대통령 부부가 나란히 실형을 선고받는 초유의 상황이 펼쳐질 수 있어 관심이 집중된다.

‘샤넬백 잃어버렸다 → 내가 전해줬다’ 말 바꾼 건진법사…김건희도 뒤늦게 인정

서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 오는 28일 오후 2시에 김 여사의 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 1심 선고기일을 연다. 민중기 특별검사팀은 지난해 12월3일 결심공판에서 “피고인은 그동안 대한민국 법 밖에, 법 위에 서 있었다”며 징역 15년을 구형했다.

김 여사는 2010~2012년 도이치모터스 주가조작 세력과 공모해 8억1000여만원 시세차익을 본 혐의(자본시장법 위반), 2022년 대선 전후 ‘정치브로커’ 명태균씨에게서 2억7440만원 상당의 여론조사 결과를 무상으로 제공받고 같은 해 보궐선거에서 명씨와 가까운 김영선 전 국민의힘 의원이 공천을 받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반)로 지난해 8월29일 구속 기소됐다.

김 여사는 윤 전 대통령 당선 직후 통일교 측 현안을 들어주는 대가로 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 샤넬 가방과 그라프 목걸이 등 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의(특가법상 알선수재)도 받는다. 전직 대통령 부부가 나란히 기소된 것도, 전 대통령의 부인이 재판에 넘겨진 것도 헌정사상 처음이다.

특검이 출범한 뒤에 수사가 본격화한 통일교 금품수수 의혹은 재판에서도 가장 치열하게 다퉈졌다. 금품 전달 과정에 연루된 핵심 인물들의 역할이 더 구체적으로 드러났고, 이들이 법정에서 돌연 입장을 바꾸자 궁지에 몰린 김 여사가 혐의를 일부 인정하기도 했다.

통일교 쪽과 김 여사 사이 ‘연결다리’였던 건진법사 전씨가 대표적이다. 수사기관에서는 “샤넬 가방을 김 여사에게 전달한 적이 없고, 자신이 가지고 있다가 잃어버렸다”며 김 여사에게 유리한 진술을 했지만, 법정에서는 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 샤넬 가방과 그라프 목걸이 등을 직접 받아 김 여사에게 전해줬고 ‘(선물을) 잘 받았다’는 말도 들었다고 증언했다.

김 여사를 보좌한 ‘문고리 3인방’ 중 한 명인 유모 전 대통령실 행정관도 법정에서 “전씨가 준 금품을 직접 전달받았고, 김 여사 요청에 따라 샤넬 매장에서 다른 물품으로 교환했다”고 처음으로 인정했다. 그는 특검 조사를 받기 전 김 여사로부터 ‘가방을 받은 적이 없다고 말해달라’는 부탁을 받아 허위 진술을 했다고도 털어놨다.

김 여사는 결국 특검팀에 낸 의견서를 통해 가방 3개와 구두 1켤레를 받은 사실을 처음으로 인정했다. 다만 청탁성으로 받은 게 아니었고, 구두와 목걸이 등은 착용한 적도 없다는 취지로 주장했다.

김 여사는 총 3개 재판을 받는다. 그는 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 통일교 교인들의 집단 당원 가입을 요구한 혐의(정당법 위반), 서희건설 이봉관 회장과 김상민 전 부장검사 등으로부터 총 2억9000여만원의 금품을 수수하고 공직 임명에 영향을 행사했다는 이른바 ‘매관매직’ 의혹(알선수재)으로도 기소돼 변론 절차를 앞두고 있다.

권성동·윤영호, 김건희와 같은 날 결론…특검 ‘본류사건’ 수사 성과 가늠자

김 여사 사건을 맡은 재판부는 같은 날 권성동 국민의힘 의원과 윤 전 본부장에 대한 1심 선고도 진행한다. 김 여사 등에 금품을 전달한 혐의를 받는 윤 전 본부장의 1심 선고는 오후 3시, 통일교 쪽에서 1억원을 받은 혐의(정치자금법 위반)로 기소된 권 의원 선고는 오후 4시에 나온다. 특검팀은 이들에게 각각 징역 4년을 구형했다.

통일교 관련 사건은 특검이 수사한 핵심 의혹 중 하나였던 만큼, 이날 법원의 결론은 특검팀의 수사 성과를 판단하는 가늠자가 될 전망이다.