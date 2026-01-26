올해 안전도 평가 차종, 내 손으로 직접 뽑아볼까?

충돌 실험 등 안전도 평가를 받는 자동차 차종을 국민이 직접 뽑는 투표가 진행된다.

한국교통안전공단(TS)은 오는 31일까지 ‘2026년 자동차안전도평가(KNCAP)’ 대상 차종을 선정하는 대국민 투표를 진행한다고 25일 밝혔다.

자동차 안전도 평가는 국토교통부와 공단 자동차안전연구원이 매년 국내에 판매되는 신차를 대상으로 충돌 및 사고 예방 안전성, 전기차 안전성 등 3개 분야, 22개 항목을 평가해 결과를 공개하는 제도다. 평가 결과는 5가지 등급과 점수로 확인할 수 있다.

투표는 안전도 평가 홈페이지(kncap.org)나 인스타그램 페이지에서 누구나 참여할 수 있다.

내연기관차(하이브리드차 포함)와 전기차 후보군별 5개 차종 중 안전도가 궁금한 차종을 1개씩 선택하면 된다. 내연기관차 후보군은 KGM 무쏘 스포츠, 미니(MINI) 컨트리맨, 벤츠 GLC 300, 토요타 NX350h·RAV4이며 전기차는 현대차 ST1, 기아 PV5, 볼보 EX30, BYD 씨라이언·돌핀이다.

공단은 다음달 5일 투표 결과를 발표하고 후보군별로 가장 많은 표를 얻은 1개 차종에 대해 올해 안전도 평가를 실시할 예정이다. 투표 참여자 중 매일 70명씩 총 490명, 최종 결과 발표 시 50명을 무작위 추첨으로 선정해 상품권 등을 줄 예정이다.

정용식 공단 이사장은 “이번 투표는 자동차 안전도 평가 과정에 국민 의견을 귀담아듣는 소통을 강화하기 위한 노력의 일환”이라며 “자동차 안전에 관심 있는 국민 여러분의 많은 참여를 부탁한다”고 밝혔다.