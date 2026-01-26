'조국혁신당과 합당' 신의 한 수 될까 자충수 될까···정청래, 정치적 시험대 올랐다

정청래 더불어민주당 대표에게 조국혁신당과 합당 성사 여부는 어느 때보다 큰 정치적 시험대가 될 것이란 분석이 25일 나온다. 합당 성공 후 6·3 지방선거를 승리하면 집권당 대표 연임은 물론이고 차기 유력 대선 주자 반열로 발돋움할 수 있다. 합당 실패 시 리더십 타격과 함께 정치적 책임을 피하기 어려울 것으로 보인다. 당장 갑작스러운 합당 제안에 따른 당 내부 혼란과 비판을 정 대표가 어떻게 뚫고 나갈지 주목된다.

정 대표는 이날 제주도에서 열린 청솔포럼 비전 선포식에 참석했다. 청솔포럼은 정 대표의 제주도민 지지모임으로 알려졌다.

정 대표는 전날 페이스북에 도종환 시인의 시 ‘흔들리며 피는 꽃’ 구절인 “젖지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴, 젖지 않고 가는 삶이 어디 있으랴”를 올렸다. 합당 제안 후 자신에게 쏟아진 비판에 대한 심경을 간접적으로 표현한 것으로 해석된다. 이에 대해 비당권파인 강득구 최고위원은 페이스북에 “당원의 뜻은 독단으로 꺾을 수 없나니 흔들리는 것은 뿌리 없는 꽃뿐”이라고 반박했다.

정 대표는 특정 계파의 지지 없이 권리당원들의 압도적 지지로 지난해 8월 여당 대표로 선출됐다. 주요 입법 국면에서 전광석화 개혁을 강조하는 특유의 추진력을 보였는데, 그 과정에서 청와대·원내지도부와 조율 미비 등으로 논란을 빚기도 했다. 정 대표가 주도한 권리당원과 대의원 표 가치를 동등하게 조정하는 1인1표제 역시 중앙위원회 부결 한 달 만에 재추진 중이다.

당내에서는 당 최고위원들과도 조율을 거치지 않은 정 대표의 합당 제안도 평소 정 대표 업무 스타일에 따른 결과라는 시각이 많다. 한 초선 의원은 이날 기자와의 통화에서 “우리가 핍박받는 야당 시절이었으면 강력한 카리스마를 가진 총재의 리더십이 맞는 것이겠지만, 지금은 당원 주권 시대”라며 “한 사람이 결정해놓고 나중에 찬반 투표하겠다는 건 전근대적 사고”라고 말했다.

혁신당과 합당 자체에 반대하지 않는 의원들도 정 대표의 방식에는 비판적이다. 당 중진인 한 의원은 “발표 시점, 일방적 발표 방식, 대통령 언급도 안 좋았다”며 “대표가 이 문제에 대해서는 해명하고 사과하는 게 좋겠다”고 말했다. 그는 정 대표가 청와대와 교감이 있었다고 해명한 것을 두고도 “설령 청와대와 상의를 했어도 그것을 언급해서는 안 됐다”며 “그게 당 대표의 고독한 자리”라고 지적했다.

혁신당과 합당은 결국 정 대표가 당내 비판 여론을 어떻게 설득해내느냐에 달려있다는 평가도 나온다. 다른 중진 의원은 “정 대표가 리더십을 어떻게 발휘하느냐에 달려 있다”며 “이런 정도의 큰 정치 퍼포먼스를 던져놓고 성사시키지 못하면 리더십에 상당한 타격이 갈 것”이라고 말했다. 한 재선 의원은 “의원총회가 분수령이 될 것 같다”며 “절차와 방식에 대한 문제의식이 많다. (대표의) 무리수였던 것만큼은 틀림없다”고 말했다.