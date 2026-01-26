오늘도 강추위 계속…아침 최저 기온 영하 15도

월요일인 26일 아침 기온이 영하 10도 이하로 떨어지는 등 강추위가 이어지겠다.

기상청은 이날 “당분간 아침 기온은 중부지방과 경북내륙을 중심으로 -10℃ 안팎이 되겠고, 낮에도 기온이 강원동해안을 제외한 중부지방은 영하권으로 매우 춥겠다”고 밝혔다.

이날 아침 최저기온은 -15~-2도, 낮 최고기온은 낮 기온은 -3∼8도로 예보됐다.

이날 오전 전국 주요 지역의 기온은 서울 -8.0도, 인천 -7.7도, 수원 -9.9도, 춘천 -12.1도, 강릉 -5.2도, 청주 -7.9도, 대전 -8.8도, 전주 -7.6도, 광주 -5.7도, 제주 1.8도, 대구 -7.5도, 부산 -2.0도, 울산 -4.7도, 창원 -2.7도 등이다.

바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.

이날 밤부터 다음날 아침 사이에 충남서부와 전라권서부에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 늦은 오후부터 인천과 경기 남서부, 밤부터 충청권 내륙에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’이다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 0.5∼2.5ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.