장기화된 우크라 파병 피로 달래려…김정은, 러시아 파병군 추모기념관 제작 직접 챙겨

김정은 북한 국무위원장이 러시아 파병군 추모기념관에 설치할 조각상 제작 현장을 직접 챙겼다. 북한은 우크라이나 전쟁 참전의 정당성을 강조하고 장기화된 파병 피로를 달래기 위해 파병군에 대한 보훈 작업에 공을 들이고 있다.

조선중앙통신은 김 위원장이 25일 만수대창작사를 방문해 “해외군사작전 전투위훈기념관에 건립하고 설치할 조각창작사업을 지도”했다고 전했다. 만수대창작사는 선전·선동용 예술작품을 제작하는 미술창작기지다. 북한의 주요 동상 등을 전담 제작해 왔다.

통신이 보도한 사진에는 김 위원장이 기념관 내부 예상도를 지휘봉으로 가리키며 지시를 내리는 듯한 모습이 보인다.

김 위원장은 ‘상징탑’, ‘중심군상’, ‘부주제군상’, ‘외벽장식 조각판’ 등을 돌아보고 “조각창작사업이 기념비적가치와 상징성을 최상의 수준에서 보장하는 원칙에서 진행되고 있다”고 말한 것으로 전해졌다.

김 위원장은 “전승 세대의 특출한 영웅성이 전군의 대중적 영웅주의로 승화”했다며 “앞으로 기념관을 찾는 사람들 누구나 하나의 조각상 앞에서도 그들에 대한 영원한 추억을 간직할 수 있게 모든 세부 요소에 이르기까지 고매한 예술적 형상과 섬세한 완벽성을 기해야 한다”고 말했다고 통신은 전했다.

그는 이어 “만수대창작사의 창작집단이 참된 애국자들에게 드리는 우리 당과 정부, 우리 군대와 인민의 영원한 감사와 경의심을 최대의 성심을 안고 훌륭한 창조의 결실로 구현하리라는 기대”가 있다고 밝혔다.

김 위원장은 지난 10월 이 기념관 착공식에도 직접 참석한 바 있다.