4대강 옹호·야당 비판 ‘기무사 댓글공작’ MB정부 비서관들, 징역형 집유 확정

이명박 정부에서 국군기무사령부와 공모해 군인들에게 조직적인 댓글 공작을 지시한 혐의로 기소된 당시 청와대 비서관들에게 징역형이 확정됐다.

26일 법조계에 따르면 대법원 1부는 지난달 11일 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소된 김철균·이기영 전 청와대 뉴미디어비서관에게 각각 징역 1년에 집행유예 2년, 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심 판결을 확정했다.

이들은 2011년 7월부터 2013년 2월까지 기무사 내부 댓글 공작 조직인 이른바 '스파르타팀' 소속 부대원들에게 온라인상 정치 관여 게시글을 작성·유포하도록 한 혐의를 받는다.

4대강 옹호·야당 비판 '기무사 댓글공작' MB정부 비서관들, 징역형 집유 확정

입력 2026.01.26 08:14

수정 2026.01.26 08:16

  최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대법원. 한수빈 기자

대법원. 한수빈 기자

이명박 정부에서 국군기무사령부(기무사·현 국군방첩사령부)와 공모해 군인들에게 조직적인 댓글 공작을 지시한 혐의로 기소된 당시 청와대 비서관들에게 징역형이 확정됐다.

26일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 지난달 11일 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소된 김철균·이기영 전 청와대 뉴미디어비서관에게 각각 징역 1년에 집행유예 2년, 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심 판결을 확정했다.

이들은 2011년 7월부터 2013년 2월까지 기무사 내부 댓글 공작 조직인 이른바 ‘스파르타팀’ 소속 부대원들에게 온라인상 정치 관여 게시글을 작성·유포하도록 한 혐의를 받는다.

조사 결과 부대원들은 일반 국민인 것처럼 가장해 정부와 여당을 옹호하는 게시글을 반복적으로 게시했고, 민간 단체가 발간한 것처럼 위장한 정부 친화적 웹진을 배포한 것으로 드러났다. 4대강 사업의 긍정적 효과를 강조한 기사, 광우병 사태 등 정부에 불리한 사안을 쟁점화하는 야당 국회의원을 비난하는 콘텐츠를 확산하는 방식이었다.

앞서 2024년 1심 재판부는 “피고인들의 범행으로 국민의 건전하고 자유로운 여론 형성이 저해됐을 것으로 보인다”며 징역형의 집행유예를 선고했다. 이어 항소심 역시 1심 판단을 유지했다. 대법원도 원심에 사실오인이나 법리 오해가 없다고 보고 피고인과 검사의 상고를 모두 기각했다.

한편 이들과 함께 댓글 공작을 공모한 혐의로 기소된 배득식 전 기무사령관은 2022년 징역 3년이 확정됐다.

