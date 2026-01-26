아파트도 K자 양극화?···전국 아파트값 상하위 격차 14배 달해

지난해 서울 주요지역 아파트 가격은 급등하고 지방 부동산 경기는 침체되면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 가량 벌어진 것으로 나타났다.

26일 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 기준으로 전국 아파트 매매시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 가격차를 나타내는 5분위 배율은 14.45로 집계됐다.

12월 전국 5분위 가격은 13억4296만원, 1분위 가격은 9292만원이었다. 5분위 배율은 주택 가격 상위 20%평균(5분위)을 하위 20%평균(1분위)로 나눈 값으로 배율이 높을 수록 가격 격차가 크다.

연간 5분위 배율 추이를 보면 지난해 1월 (12.80)부터 상승세를 보인 뒤 흐름이 소폭 꺾인 4월(13.02) 이후로 줄곧 상승세를 이어가 연초 대비 1.65포인트 확대됐다.

전국 5분위 배율은 2021년 7∼12월 12.70으로 최고점을 찍은 뒤 한동안 하락했다가 다시 상승해 2024년 11월(12.75) 최고치를 경신했고, 올해 들어서도 계속 상승했다.

서울 내에선 12월 5분위 가격이 29억3126만원, 1분위는 3억9717만원으로 5분위 배율은 7.38으로 나타났다.

민간 통계인 KB부동산 집계로도 작년 전국 5분위 배율은 연중 줄곧 최고치를 경신하며 상승해 12월에는 12.8까지 올랐다. 서울은 6.9로 나타났다.

KB부동산 기준 전국 1분위 평균가격은 1억1519만원, 5분위 가격은 14억7880만원이었고 서울 1분위는 4억9877만원, 5분위는 34억849만원으로 조사됐다.

지난해 서울 아파트 가격이 강남 3구와 한강벨트를 중심으로 크게 오른 반면 비수도권은 여전히 침체 국면에 머무르면서 아파트값의 양극화가 커진 것으로 풀이된다.

부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트 가격은 전년 말 대비 8.98% 올랐다. 송파구(22.52%), 성동구(18.75%), 서초구(15.26%), 강남구(14.67%) 등은 두 자릿수 상승률을 보였다. 반면 비수도권은 울산 등 일부지역을 제외하고 하락세를 보였다.