장관이 “제발 나가지 마”···미국 덮친 최악 눈폭풍, 최소 8명 사망

주말 동안 항공편 1만4000건 이상 결항 폭풍 지나간 이후에도 극심한 한파 예상

강력한 눈폭풍이 미국에 상륙하면서 대규모 항공편 결항과 정전 사태가 이어지고 있다고 AFP통신이 25일 보도했다. 눈 폭풍은 오는 26일까지 계속될 것으로 예상된다.

25일(현지시간) 오후 기준 루이지애나, 미시시피, 텍사스, 테네시주 등에서 100만 가구 이상이 정전 피해를 겪었다. 전날 눈폭풍의 영향권에 들었던 남부 지역에서 정전 피해가 컸다. 전선이 강추위로 얼어붙은 눈비의 무게와 강풍 때문에 끊어지면서 일부 지역에서는 전력 복구까지 며칠이 걸릴 전망이다.

이날 하루만 항공편 1만편 이상이 취소됐고 전날까지 포함하면 주말 동안 1만4000건 이상이 결항됐다. 1만편은 미국에서 하루에 운항하는 전체 항공편의 4분의 1에 육박하는 수치다. 이런 결항 규모는 2020년 코로나19 확산 초기에나 볼 수 있었던 것이기도 하다.

항공편 취소는 필라델피아, 뉴욕, 뉴저지, 워싱턴DC, 노스캐롤라이나 등 동부 지역 공항에 집중됐다. 오는 26일(현지시간) 항공편도 이미 2000편 넘게 취소됐다.

이번 눈폭풍으로 미국 전역에서 최소 8명이 사망했다고 미국 언론은 보도했다. 주별 사망자는 뉴욕 5명, 텍사스 1명, 루이지애나 2명이며 저체온증 등이 원인으로 추정된다.

국립기상청(NWS)은 뉴욕과 보스턴 등 미국 북동부 지역에 30∼60㎝의 눈이 내릴 것으로 예상된다고 밝혔다. 폭풍이 지나간 뒤에도 남부부터 북동부 지역에 이르기까지 극심한 한파가 이어질 것으로 예상된다. 기상청은 이들 지역이 “매서운 추위와 위험할 정도의 낮은 체감 온도에 직면하게 될 것”이라며 “이로 인해 기반 시설 전반에 걸친 피해가 상당 기간 있을 것으로 예상된다”고 예보했다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이번 눈폭풍에 대해 “역사적 겨울 폭풍”이라면서 “우리는 계속해서 상황을 모니터링하고 이 폭풍의 경로에 있는 모든 주와 연락을 유지할 것”이라고 밝혔다. 그는 “안전하고 따뜻하게 지내시길 바란다”고 덧붙였다.

주정부 차원에서는 현재까지 적어도 22개 주와 수도 워싱턴DC가 비상사태를 선포했다. NBC뉴스에 따르면 미국 전체 인구의 절반을 넘는 1억8500만명이 눈폭풍 주의보 지역에 거주하고 있다.

기상청은 “반복적인 결빙으로 도로와 보도가 빙판으로 변해 운전자와 보행자에게 위험할 것”이라며 이번 눈폭풍의 영향이 다음 주까지 이어질 것으로 내다봤다.

크리스티 놈 국토안보부 장관은 전날 기자회견을 통해 “전국의 주민들이 할 수 있는 가장 중요한 일은 제발 도로에 나서지 않는 것”이라며 외출이 불가피한 경우가 아니면 집에 머물러 달라고 당부했다.

연방 정부는 오는 26일 워싱턴DC의 정부 기관 사무실 문을 닫을 예정이다. 이들 기관의 연방 직원들에게는 재택근무가 권고됐다. 눈폭풍 영향권에 든 상당수 지역의 학교가 26일 휴교령을 내릴 것으로 보인다. 연방재난관리청(FEMA)은 홈페이지를 통해 “이번 강력한 겨울 폭풍은 폭설, 얼음비, 생명을 위협할 정도의 체감 한파를 동반할 것으로 예상된다”며 “34개 주에 걸쳐 2억3000만명 이상 국민이 영향을 받을 가능성이 있다”고 밝혔다.