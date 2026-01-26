창간 80주년 경향신문

창단 앞둔 ‘울산 웨일즈 프로야구단’ 마스코트 직접 만들어주세요

경향신문

본문 요약

울산시는 창단을 앞두고 있는 '울산 웨일즈 프로야구단'의 마스코트를 주제로 한 '제16회 공공디자인 공모전'을 연다고 26일 밝혔다.

이번 공모에는 누구나 응모할 수 있으며, 팀은 2인 이내로 구성할 수 있고, 작품은 최대 2점까지 출품할 수 있다.

이번 공모에는 메인 마스코트 1종의 기본형 2개와 응용형 동작 5개를 작품 설명과 함께 자유롭게 구성한 출품 패널, 신청서 등을 갖춰 다음 달 3~4일 전자우편으로 제출하면 된다.

창단 앞둔 ‘울산 웨일즈 프로야구단’ 마스코트 직접 만들어주세요

입력 2026.01.26 09:36

수정 2026.01.26 10:03

  • 김준용 기자

울산시, 공공디지안 공모전 개최

내달 20일 개막전과 연개해 공개

울산시청

울산시청

울산시는 창단을 앞두고 있는 ‘울산 웨일즈 프로야구단’의 마스코트를 주제로 한 ‘제16회 공공디자인 공모전’을 연다고 26일 밝혔다. 이번 공모에는 누구나 응모할 수 있으며, 팀은 2인 이내로 구성할 수 있고, 작품은 최대 2점까지 출품할 수 있다.

이번 공모에는 메인 마스코트 1종의 기본형 2개(공격·수비 각 1개)와 응용형 동작 5개(공격 2개, 수비 2개, 응원 1개)를 작품 설명과 함께 자유롭게 구성한 출품 패널, 신청서 등을 갖춰 다음 달 3~4일 전자우편(udesign@korea.kr)으로 제출하면 된다.

시는 총 10개 작품을 선정해 시장상과 상금 총 1500만 원(대상 1000만 원)을 지급한다.

심사 결과는 다음 달 20일 2026한국야구위원회(KBO) 퓨처스리그 개막전(울산 홈 경기)과 연계해 울산시 공식 홈페이지(www.ulsan.go.kr)를 통해 발표된다.

대상을 받은 작품은 구단 홍보물, 기념품 제작, 공공시설 안내판, 전시, 3D 조형물 및 영상콘텐츠 등 다양한 분야에 활용될 예정이다. 모든 수상작은 별도 전시와 작품집 발간을 통해 공공디자인 자산으로 관리된다.

시 관계자는 “울산웨일즈 마스코트를 지역 대표 스포츠 상표로 육성할 계획”이라며 “공모전에 많은 참여를 기대한다”고 말했다.

