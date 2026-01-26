“면접복장 걱정 던다”···인천, 올해 청년 면접복장 지원 확대

6000건 지원·대여기간 3박4일로 늘려

인천시가 취업을 준비하는 청년들에게 면접복장을 빌려주는 ‘드림나래’ 사업을 확대한다.

인천시는 올해 드림나래 사업 지원을 6000여건으로 확대하고, 면접복장 대여기간도 2박3일에서 3박 4일로 늘리기로 했다고 26일 밝혔다.

‘드림나래’는 청년들의 구직 비용 부담을 완화하고, 실질적인 취업 준비를 지원하기 위해 면접복장을 무료로 지원하는 사업으로, 면접에 필요한 정장 상·하의와 셔츠·블라우스, 구두, 넥타이 등을 무료로 대여해 주는 것이다.

특히 단순한 면접정장 대여에 그치지 않고 취업 준비 초기 단계부터 경쟁력을 높일 수 있도록 면접 코칭, 퍼스널 컬러 및 스타일 컨설팅, 화장법 지도 등 면접 이미지 컨설팅 서비스도 제공한다.

2018년 처음 도입된 드림나래 사업은 지난해 5000여건을 포함해 모두 2만여회의 면접 정장 무료 대여가 이뤄졌다.

인천시는 올해 수요가 늘어날 것으로 보고 지원 규모를 6000여건으로 늘렸다. 또한 대여 기간도 2박 3일에서 3박 4일로 늘려 이용 편의를 강화했다.

이용 대상은 신청일 기준 주민등록지가 인천이거나 인천 소재 대학에 재학 중인 18~39세까지의 청년 구직자이다. 1인당 연 최대 5회까지 무료 대여를 받을 수 있다.

올해 지정된 정장 대여업체는 부평구 클래시 테일러샵, 남동구 살로토 인천점, 서구 신화마젤, 미추홀구 김주현바이각, 연수구 더멋짐 등 5곳이다.

예약은 이날부터 ‘인천유스톡톡 인천청년포털(young.incheon.go.kr)’에서 할 수 있다.

김세헌 인천시 청년정책담당관은 “드림나래 사업 확대를 통해 더 많은 청년들이 경제적 부담 없이 면접을 준비할 수 있기를 기대한다”고 말했다.