다카이치 내각 지지해도 자민당은 별로라는 일본 2030

경향신문

본문 요약

다카이치 사나에 일본 총리의 인기는 전임자인 이시바 시게루 전 총리보다 높지만 다음달초로 예정된 총선에서 집권 자민당을 찍겠다는 응답자 비율은 이시바 내각 때와 크게 다르지 않은 것으로 나타났다고 요미우리신문이 26일 보도했다.

당시 이시바 내각 지지율은 40∼50% 정도였으며, 요미우리가 2024년 10월 총선 직전 진행한 조사에서는 비례대표 투표 시 자민당을 찍겠다는 비율이 39%였다.

또 이번 조사에서는 연령대가 낮을수록 다카이치 내각 지지율은 높지만, 비례대표 투표에서 젊은 층은 자민당 지지에 소극적인 것으로 파악됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

다카이치 내각 지지해도 자민당은 별로라는 일본 2030

입력 2026.01.26 09:49

수정 2026.01.26 10:57

  • 김기범 기자

다음달 초 총선 예정…내각 지지율 하락해 69%

2030 지지율 79%, 자민당 투표 의향 33% 불과

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리의 인기는 전임자인 이시바 시게루 전 총리보다 높지만 다음달초로 예정된 총선에서 집권 자민당을 찍겠다는 응답자 비율은 이시바 내각 때와 크게 다르지 않은 것으로 나타났다고 요미우리신문이 26일 보도했다.

요미우리는 지난 23∼25일 1034명을 대상으로 실시한 전화 여론조사에서 다카이치 총리가 이끄는 내각 지지율이 전달 대비 4%포인트 하락한 69%였다고 26일 보도했다. 다카이치 내각은 10월 출범 이후 계속해서 지지율 60~70% 정도를 유지하고 있다. 그러나 비례대표 투표 정당을 물은 결과에서 자민당에 표를 던지겠다는 응답자는 36%에 불과했다.

이시바 전 총리는 2024년 10월 취임한 뒤 바로 중의원(하원)을 해산해 총선을 실시했는데, 당시 선거 결과는 여당의 대패로 나타났다. 당시 이시바 내각 지지율은 40∼50% 정도였으며, 요미우리가 2024년 10월 총선 직전 진행한 조사에서는 비례대표 투표 시 자민당을 찍겠다는 비율이 39%였다.

또 이번 조사에서는 연령대가 낮을수록 다카이치 내각 지지율은 높지만, 비례대표 투표에서 젊은 층은 자민당 지지에 소극적인 것으로 파악됐다. 다카이치 내각 지지율은 18∼39세 79%, 40∼59세 75%, 60세 이상 58%였다. 하지만 비례대표 투표에서 자민당에 표를 주겠다는 비율은 18∼39세 33%, 40세 이상은 37%로 나타났다.

요미우리는 “다카이치 내각의 높은 지지율을 뒷받침하는 젊은 층과 무당파가 투표 의향에서는 자민당으로 유입되지 않고 있다”고 분석했다.

다카이치 내각의 지지율이 이시바 전 정권보다는 높지만, 다음달 총선에서 자민당에 투표하겠다는 유권자 비율이 2024년 10월과 비슷하다는 사실은 니혼게이자이신문(닛케이)이 TV도쿄와 함께 진행한 여론조사에서도 확인됐다. 이달 23∼25일 977명이 참여한 이 조사에서 다카이치 내각 지지율은 전달 대비 8%포인트 내린 67%였다.

이번 조사에서는 총선 때 투표할 정당으로 자민당을 택한 응답자가 40%로 가장 많았다. 이 수치는 닛케이가 2024년 10월 총선 직전 실시한 조사와 같은 것이다.

닛케이 조사에서도 젊은 층의 자민당을 찍겠다는 비율은 상대적으로 낮았다. 18∼39세는 35%였고 40∼50대가 41%, 60세 이상은 42%였다.

다카이치 내각 지지율은 이달 하순 일부 여론조사에서 최대 10%포인트가량 하락했지만 여전히 50∼60%대로 높은 편이다. 제1야당인 입헌민주당과 제3야당인 공명당이 강경 보수 성향의 다카이치 정권에 대항해 최근 ‘중도개혁연합’을 창당했지만 투표 의향 조사에서는 자민당과 격차가 큰 상태다.

요미우리 조사에서 정당별 지지율은 자민당 36%, 중도개혁 연합 9%였고 닛케이 조사에서는 자민당 40%, 중도개혁 연합 13%로 나타났다. 이에 대해 중도개혁 연합 관계자는 “(공약 등이 민심에) 침투되지 않는다”며 초조함을 나타냈다.

댓글