강릉 율곡로와 안목 죽도봉 일원 전기·통신선 지중화···안전한 보행·가로환경 조성

강원 강릉시는 도시 미관 개선과 보행자의 안전 확보를 위해 올해 전기·통신선 지중화 사업을 추진한다고 26일 밝혔다.

사업 대상지로 최종 선정된 곳은 율곡로(옥천오거리~임당사거리) 0.4㎞ 구간과 안목 죽도봉 일원 0.6㎞ 구간이다.

유동 인구가 많은 주요 도심지인 율곡로 구간의 경우 이미 지중화 사업을 벌이긴 했으나 여전히 복잡하게 얽힌 전기·통신선이 많은 상태다.

강릉시는 기존에 지중화 사업이 시행되지 율곡로 일부 구간의 전기·통신선을 땅속에 매설해 안전한 보행환경을 조성하기로 했다.

또 관광객의 왕래가 잦은 안목 죽도봉 구간의 전기·통신선을 지중화하면 경관 개선에 크게 이바지할 것으로 예상된다.

강릉시는 죽도봉 일원에 길이 108m, 높이 30m 규모의 스카이워크를 설치해 안목해변과 남항진해변 등 주요 관광지를 한눈에 조망할 수 있도록 하기 위한 ‘스카이밸리 조성사업’을 추진하고 있다.

강릉시 관계자는 “관계기관과 협의해 이른 시일 내에 전기·통신선 지중화 사업을 시작할 수 있도록 노력하겠다”라며 “안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성하기 위해 추진하는 사업인 만큼 주민들의 적극적인 협조를 당부드린다”라고 말했다.