강훈식·김정관·정의선·김동관, 캐나다로 출국…60조 규모 잠수함 사업 수주 총력전

경향신문

본문 요약

강훈식 대통령비서실장이 26일 오전 캐나다로 출국한다.

전략경제협력 대통령 특사 자격으로 출국하는 강 실장은 김정관 산업통산부 장관, 이용철 방위사업청장 등과 함께 캐나다 정부 관계자들과 잠수함 사업 등 방산협력을 논의할 예정이다.

강 실장은 이날 인천국제공항에서 기자들과 만나 "이번 캐나다 잠수함 사업같이 큰 대규모 방산 산업은 무기의 성능이나 개별 기업 역량만으로 도전하기엔 한계가 있다"면서 "잠수함 수주 사업은 대한민국과 독일 양국으로 압축됐다. 녹록지 않은 상황으로 판단한다"고 말했다.

강훈식·김정관·정의선·김동관, 캐나다로 출국…60조 규모 잠수함 사업 수주 총력전

입력 2026.01.26 10:06

  정환보 기자

‘전략경제협력 대통령 특사’ 자격으로 강훈식 대통령실 비서실장이 26일 인천국제공항을 통해 캐나다로 출국하기 전 취재진 앞에서 발언하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령비서실장이 26일 오전 캐나다로 출국한다. 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 출국하는 강 실장은 김정관 산업통산부 장관, 이용철 방위사업청장 등과 함께 캐나다 정부 관계자들과 잠수함 사업 등 방산협력을 논의할 예정이다.

강 실장은 이날 인천국제공항에서 기자들과 만나 “이번 캐나다 잠수함 사업같이 큰 대규모 방산 산업은 무기의 성능이나 개별 기업 역량만으로 도전하기엔 한계가 있다”면서 “잠수함 수주 사업은 대한민국과 독일 양국으로 압축됐다. 녹록지 않은 상황으로 판단한다”고 말했다.

강 실장은 “이번 잠수함 수주 건은 최근 진행되는 방산 산업 중 가장 큰 규모 중 하나”라며 “국내 생산 유발 효과만 해도 최소 40조원을 넘을 것으로 추정하고 있으며 수주에 성공한다면 300개 이상 협력업체의 일거리가 주어지는 것은 물론이고 2만개 이상 일자리도 창출될 것으로 기대하고 있다”고 했다.

정의선 현대차그룹 회장도 정부의 특사단에 합류한다. 특사단은 현대차그룹과 한화, HD현대, 대한항공 등에 참여 요청을 했다. 정 회장 함께 김동관 한화그룹 부회장, 주원호 HD현대중공업 함정·형선사업부 사장 등이 합류한다.

한국은 캐나다의 초계 잠수함 사업 수주를 두고 독일과 경쟁하고 있다. 이 사업은 디젤 잠수함 최대 12척을 건조하는 대형 프로젝트로, 잠수함 건조 비용(최대 20조원)과 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원으로 추정된다. 현재 한화오션·HD현대중공업 원팀 컨소시엄이 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 숏리스트(적격후보)에 올라 올해 6월 발표를 앞두고 최종 경쟁을 벌이고 있다.

